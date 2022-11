Raketat ruse në Poloni, reagon kreu i NATO-s: Situata po monitorohet, aleatët po konsultohen nga afër

Pas sulmi me raketa të dyshuara ruse në Poloni, ku mbetën të vrarë dy persona, ka reaguar edhe kreu i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Ai tha se aleanca po “monitoron situatën në Poloni”, duke shtuar se “aleatët po konsultohen nga afër”.

Stoltenberg shtoi: “Kam folur me Presidentin Duda për shpërthimin në Poloni.

“Kam shprehur ngushëllimet e mia për humbjen e jetës. NATO po monitoron situatën dhe aleatët po konsultohen nga afër.

“Është e rëndësishme që të gjitha faktet të vërtetohen,” shpreht Stoltenberg./ skynews

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 15, 2022