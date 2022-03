Raketat ruse bombardojnë konsullatën shqiptare në Ukrainë

Raketat ruse kanë goditur mbrëmjen e së dielës konsullatën e nderit të Shqipërisë në qytetin ukrainas të Kharkovit.

Lajmi është bërë i ditur nga Minsitria e Punëve të Jashtme të Shqipërisë përmes një postimi në twitter.

Ndërkohë që konsullata shqiptare konfirmon se stafi i saj është i sigurtë dhe se nga sulmi nuk ka patur viktima.

Ministria e Jashtme shqiptare e dënoi sulmin në Twitter.

#Albania strongly condemns the #Russian aggression which led to the destruction of the Honorary Consulate of 🇦🇱 in #Kharkiv. Perpetrators must be held accountable!#StopRussianAggression #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/INiZkznIpO

— Albanian MEFA 🇦🇱 (@AlbanianDiplo) March 7, 2022