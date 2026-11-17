Protesta e 171-të kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama po zhvillohet në një situatë të pazakontë, pasi studentët dhe qytetarët janë zhvendosur në trotuare.
Policia ka bërë të ditur se po zbaton aktin normativ të miratuar nga qeveria, i cili ndalon bllokimin e bulevardeve. Protestuesit, nga ana tjetër, argumentojnë se Kushtetuta ua garanton të drejtën e protestës dhe po qëndrojnë në trotuaret përballë Kryeministrisë.
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Një qytetare i tha News24 se nuk e kishte imagjinuar që, 35 vite më pas, në Shqipëri të vendosej një diktaturë e dytë. Ajo u bëri thirrje shqiptarëve të reagojnë dhe ta rrëzojnë diktaturën përpara se vendi të shitet.
Qytetarja: Mendonim se diktatura ishte larguar pas 35 vitesh, por sot kemi ngritur një diktaturë tjetër. Në krye të vendit është vendosur një diktator i ri.
Nuk do të lejojmë më kurrë që diktatorët të marrin pushtetin. As Shqipërinë nuk do ta lëmë të shitet, sepse ajo është vendi i shqiptarëve.