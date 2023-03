“Qytetarët duhet të kenë drejtësi”, ambasadori britanik: Task Forca e përbashkët do të frenojë emirgimin me gomone

Ambasadori britanik në Tiranë, Alastair King-Smith u ndal sërish te largimi masiv i shqiptarëve drejt Mbretërisë së Bashkuar me gomone.

Ai tha se qytetarët duan drejtësi, ndërsa kriminelët dhe të korruptuarit duhet të mbajnë përgjegjësi.

Diplomati britanik tha se ngritja e task-forcës së përbashkët mes dy vendeve do të sjellë një frenim tëkëtij fenomeni.

Mesazhi i plotë:

Jam shumë i kënaqur t’ju mirëpres në “Simpoziumin Ndërkombëtar të Tiranës për Parandalimin e Krimit” të parë të organizuar nga partnerët e projekteve tona kryesore që ofrojnë perspektiva dhe alternativa të reja për të rinjtë. Është kënaqësi të bashkohem me ju në një mbledhje të tillë mbi këto tema kritike dhe të bashkojmë partnerë nga organizata të ndryshme dhe vende, për të ndarë përvojën tonë. Që kur mbërrita në Shqipëri më shumë se një vit e gjysmë më parë, kam theksuar se si kemi planifikuar të zgjerojmë dhe thellojmë marrëdhëniet midis Mbretërisë së Bashkuar dhe Shqipërisë. E dija se duhej të kundërbalanconim atë që bëjmë për çështje të vështira si migrimi i paligjshëm dhe krimi i organizuar me më shumë fokus në zhvillimin ekonomik dhe social. Ky ribalancim tashmë po lulëzon, siç pasqyrohet në Komunikatën e Përbashkët të nënshkruar nga kryeministrat e Shqipërisë dhe Britanisë së Madhe në dhjetor.

Ne po përparojmë së bashku në një sërë iniciativash: krijimin e një Task Force të Përbashkët për Migracionin që do të na ndihmojë të zvogëlojmë përfshirjen e shqiptarëve në kalimet me gomone, por edhe të shtetasve të vendeve të treta që migrojnë përmes Shqipërisë. Po ashtu po përpiqemi të investojnë në demokratizim dhe llogaridhënie përmes shoqërisë civile dhe medias; bashkëpunim më i mirë i zbatimit të ligjit në mënyrë që qytetarët të marrin drejtësi dhe kriminelët dhe të korruptuarit të mbajnë përgjegjësi; investime në biznes, infrastrukturë dhe iniciativa që do të mbështesin zhvillimin ekonomik të të gjithë vendit; dhe partneritete dhe bursa universitare për të rritur aftësitë dhe potencialin e ardhshëm të Shqipërisë.

Por ajo që më keni treguar përmes përpjekjeve tuaja është se si këto aspekte janë të lidhura pazgjidhshmërisht. Ne do të jemi të suksesshëm në gjërat e vështira, si migrimi dhe krimi i organizuar, vetëm nëse rritim edhe gjërat pozitive, veçanërisht për të rinjtë. Eksplorimi i mënyrave për të devijuar të rinjtë nga kriminaliteti dhe migrimi i parregullt janë dy nga prioritetet tona kryesore. Ne duhet të fokusohemi shumë më tepër tek ata që kërkojnë të shfrytëzojnë të rinjtë, trafikantët dhe grupet e krimit të organizuar. Ato përfaqësojnë rrezik real për të rinjtë dhe i ekspozojnë ata ndaj rreziqeve të panevojshme dhe një cikli të pafund krimi të rëndë dhe të organizuar.

Pra, si ta kthejmë këtë? Një nga gjërat më të vështira për të bërë është të injektoni shpresë. Kështu që unë do të kërkoja të shqyrtojmë plotësisht sot se cilat janë mënyrat se si mund të injektojmë shpresë. Një pjesë e përgjigjes do të jetë ndryshimi i gamës së opsioneve të disponueshme për të rinjtë. Angazhimi i Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për Shqipërinë reflektohet në mbështetjen e dy prej projekteve tona më të mëdha dhe më ambicioze që synojnë parandalimin e krimit dhe migracionit dhe gjithashtu nxitjen e përfshirjes sociale dhe zhvillimit ekonomik. Këto janë projektet tona Rilidhja e të rinjve dhe shoqërisë shqiptare ‘RAYS’ drejtuar nga Palladium dhe ‘Perspektiva të reja për rajonin e Kukësit’, drejtuar nga SëissContact. Jam i kënaqur sot t’ju bëj të ditur se ne do t’i zgjerojmë përpjekjet e tilla gjatë dy viteve të ardhshme me një rritje të sasisë së fondeve të disponueshme në Mbretërinë e Bashkuar dhe duke u shtrirë në zona të tjera burimore të migrimit të parregullt si Dibra dhe gjetkë. Kështu që ne do të vazhdojmë të kemi një fokus të veçantë në veriun e Shqipërisë, por jo vetëm atje. Ne e dimë se dinamika po ndryshon dhe po shndërrohet.

RAYS ka bërë një punë të mahnitshme duke punuar me komunitetet lokale për të promovuar kohezionin social dhe përfshirjen në përgjithësi, duke inkurajuar angazhimin qytetar në vendimmarrje dhe duke krijuar zgjidhje më të qëndrueshme për të larguar të rinjtë nga kriminaliteti dhe rreziqet e migrimit të parregullt.

Dua gjithashtu të theksoj, siç bëj shpesh, se ne do të vazhdojmë të theksojmë se si Shqipëria është një partner i besueshëm dhe aleat i qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar në skenën ndërkombëtare. Ne gjithashtu vlerësojmë shumë kontributin e komunitetit legjitim shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar- padyshim që mund të bëjmë më shumë për të shfrytëzuar potencialin e këtyre lidhjeve në rritje të diasporës dhe interesi i turistëve dhe biznesit britanik për Shqipërinë.

Vitin e kaluar ne festuam 100-vjetorin e marrëdhënieve tona dypalëshe. Sot, ne shikojmë nga e ardhmja. Jam i bindur se ajo që po bëni përmes marrëdhënieve që po ndërtoni mes njerëzve, komuniteteve dhe të gjithë neve këtu do të jetë një gur themeli për suksesin tonë të ardhshëm. Ky simpozium është në kohën e duhur për të ndikuar në të gjitha përpjekjet tona gjatë vitit të ardhshëm financiar nga prilli, ndërsa ne riformulojmë se si të kemi ndikim. Ajo që na nevojitet për ju është me të vërtetë tregues se çfarë funksionon më mirë, në çfarë duhet të investojmë të gjithë më shumë dhe çfarë ndoshta është më pak e rëndësishme.

Ne po kërkojmë të kapim dhe shpërndajmë praktikën më të mirë që po identifikoni si për përdorim në të ardhmen në Shqipëri, por edhe më gjerë. Dhe unë kam një sfidë për ju: ju lutemi identifikoni një person ose organizatë me të cilën mund të bashkëpunoni dhe bini dakord për një mënyrë të re të punës për të ardhmen.