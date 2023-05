Quhen “mbretëresha” e perimeve, bamjet trajtojnë këto probleme shëndetësore

Bamjet ose siç quhen ndryshe “ladys fingers” (gishtat e zonjave), janë shumë të pasura në fibra të tretshme dhe të patretshme. Kjo perime përdoret në shumë receta si dhe është pjesë e shumë dietave nuticionale. Ka gjithashtu shumë benefite për shëndetin e zemrës. Le të shohim më me detaje disa prej benefiteve shëndetësore të saj.

Benefitet shëndetësore të bamjes:

Përmbajtje të lartë fibrash:

Fibrat mund t’i gjejmë në një sasi shumë të përqendruar tek bamjet dhe shumë specialistë të shëndetit e rekomandojnë këtë perime për problemet me tretjen. Fribrat ndihmon procesin e tretjes dhe lehtësojnë lëvizjen e zorrëve.

Diabet:

Bamja është e njohur për parandalimin e diabetit. Është e pasur në fibra të cilat ndihmojnë në parandalimin e kësaj sëmundjeje.

Përmbajtje e folateve të dobishme:

Folatet e gjendura tek bamjet reduktojnë defektet në tubin nervor tek bebet, prandaj rekomandohet konsumimi i tyre tek gratë në periudhën para konceptimit ose shtatzënisë.

Benefitet e vitaminës K

Vitamina K është një bashkëfaktor në mpiksjen e gjakut dhe luan rol kryesor në forcimin e kockave.

Astma

Astma është një tjetër problem që mund të trajtohet duke përfshirë bamjet në dietën tonë të përditshme. Personave të diagnostikuar me astmë u rekomandohet shumë përdorimi i bamjeve.

Kapsllëku

Duke qenë se lehtësojnë absorbimin e ujit, këto perime stimulojnë lëvizjen e zorrëve duke parandaluar kapsllëkun.

Goditjet e diellit

Bamjet parandalojnë goditjet e diellit.

Kanceri i zorrës së trashë

Besohet se të gjitha sëmundjet fillojnë në zorrën e trashë. Përfshirja e bamjeve në vaktet tuaja siguron parandalimin e kancerit të zorrës së trashë dhe sëmundjet e lidhura me këtë organ.

Obeziteti

Me përdorimin e rregullt të bamjeve, të gjalla apo të gatuar, ju mund të shmangni obezitetin në një masë të madhe. Obeziteti nuk është domosdoshtmërisht i lidhur me konsumimin e ushqimeve të yndyrshme dhe kalorike, por edhe me mungesën e shumë nutrientëve.

Kolesteroli

Kjo perime lejon një përthithje më të ulët të kolesterolit duke parandaluar sëmundjet e zemrës dhe probleme të tjera të lidhura me kolesterolin në gjak. Kolesteroli është një përmbajtje dominante në trup që stimulon obezitetin dhe sëmundjet e tjera të zemrës. Tani që mësuam benefitet shëndetësore të bamjes, le të mësojmë dhe ca dobi të tjera të saj.

Benefitet e lëkurës

Fibra dietike për një lëkurë të shëndetshme. Bamja është shumë e pasur me fibra distike. Ndihmon gjithashtu metabolizmin dhe tretjen e mirë. Dhe një tretje e mirë reflektohet tek një lëkurë që duket e shëndetshme.

Vitaminë C për lëkurë më të re. Vitamina C e gjendur tek bamjet e ndihmon lëkurën të ketë një pamje rinore dhe të freskët. Ndihmon gjithashtu në riparimin e indeve të lëkurës. Në këtë mënyrë lëkura duket më e re dhe më e gjallë.

Parandalojnë pigmentimin e lëkurës. Nutrientët e gjendur tek bamjet ndihmojnë në parandalimin e pigmentimit të lëkurës. Ndihmojnë në rigjenerimin dhe riparimin e dëmtimeve të lëkurës.

Benefitet e flokëve

Flokët e stresuar dhe pajetë mund të kenë shkëlqimin e mëparshëm duke përdorur ujin e përftuar nga zierja e bamjeve.

Ky ujë përdoret edhe si balsam duke i bërë masazh skalit në flokë të lagur.

Lufton zbokthin pasi përmirëson gjendjen e skalit.

Shpëlani flokët me ujin që keni zier bamjet për t’i pasur ata të shndritshëm.

Këshilla për gatimin e bamjeve

Për të shmangur firon e tyre, i skuqim në vaj para se të shtojmë përbërësit e tjerë. Kjo zvogëlon firon e tyre në një masë të madhe. Hiqini nga tigani dhe lërini mënjanë. Shtojini në fund, pasi keni përgatitur pjesën tjetër të gjellës. Mund të shtoni edhe pak uthull ose lëng limoni në recetë për të zvogëluar mundësinë për të firuar bamjet.

Recetë: bamje të pjekura me vaj ulliri, kripë e lëng limoni

Së pari nxehni skarën e qymyrit ose atë të furrës. Hiqni skajet e bamjeve. Kalojini ato në vaj. Vendosini në skarë dhe mbulojini me kapak ose letër alumini. Lërini bamjet derisa të shihni shenjat e skarës tek ato, por jo të jenë karbonizuar. Piqini edhe nga ana tjetër, spërkatini me kripë, lëng limoni dhe servirini.