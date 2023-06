Qiellin nxin nga avionët, NATO merr masat urgjent ndaj Putinit

Stërvitja më e madhe ajrore në historinë e NATO-s, e njohur si “Air Defender 2023”, është planifikuar të zhvillohet në hapësirën ajrore gjermane.

Stërvitja do të zhvillohet nga data 12 deri më 24 qershor, me pjesëmarrjen e 25 vendeve anëtare të Aleancës.

Theksi në aksesin në fjalë do t’i jepet aftësisë për të reaguar menjëherë dhe veçanërisht në rastin e aktivizimit të nenit 5, për një reagim kolektiv në rast të një sulmi kundër territorit aleat.

Natyrisht, një ushtrim kaq masiv dhe në shkallë të gjerë do të shkaktojë disa probleme për fluturimet komerciale për dhe nga aeroportet gjermane.

AD23 përfshin 220 avionë dhe 10 000 personel nga 25 vende anëtare të NATO-s, nën komandën e Forcave Ajrore Gjermane dhe do të kombinohet me stërvitjen MAGDAYS 23 të udhëhequr nga Gjermania dhe stërvitjet e NATO-s RAMSTEIN DUST 23 dhe RAMSTEIN GUARD 23.

“Objektivi i stërvitjes më të madhe në aspektin e pjesëmarrjes që nga themelimi i NATO-s është të demonstrojë shkathtësinë dhe shpejtësinë e forcës sonë ajrore si një forcë e reagimit të shpejtë. Për më tepër, ne si Luftwaffe tregojmë se mund të planifikojmë, organizojmë dhe ekzekutojmë një stërvitje e madhe. Ne marrim përgjegjësi. Bashkëpunimi i 25 vendeve përmirëson ndërveprimin tonë dhe mundëson një parandalim të besueshëm të një sulmuesi të mundshëm. Dimensioni transatlantik – do të kemi më shumë se 100 avionë të Gardës Kombëtare të SHBA – është një demonstrim solid i kohezionit dhe solidaritetit të NATO-s”, tha gjenerallejtënant Ingo Gerharts, shefi i Luftwaffe, duke nënvizuar rëndësinë e Gjermanisë si një qendër për operacionet e mbrojtjes aleate në Evropë.

Forcat ajrore nga Belgjika, Bullgaria, Britania, Franca, Gjermania, Danimarka, Greqia, Estonia, SHBA, Japonia, Spanja, Italia, Kroacia, Letonia, Luksemburgu, Norvegjia, Hungaria, Polonia, Rumania, Suedia, Sllovenia, Turqia, Republika Çeke dhe Finlanda do të marrin pjesë në skenarët e trajnimit që simulojnë aktivizimin e nenit 5, pra mbrojtjen kolektive të territorit aleat.

Bazat në Schleswig-Holstein, Saksonia e Ulët, Bavaria, Rheinland-Pfalz, Holanda dhe Republika Çeke do të përdoren si qendra dhe stërvitjet do të zhvillohen në hapësirën ajrore gjermane, por edhe në Balltik dhe Rumani, me fluturime jashtë dhe Operacionet do të zgjasin dy deri në katër orë në ditë, gjatë të cilave për arsye sigurie nuk do të lejohen fluturime civile. Ushtrimet nuk do të zhvillohen gjatë natës dhe fundjavës.

Avionët e parë luftarakë kanë mbërritur tashmë në Gjermani përpara stërvitjes. F-16 grekë janë të stacionuar në Lechfeld, Bavari, së bashku me A-10 amerikanë.