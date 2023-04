“Qielli me tokën të bashkohet, nuk mësohem me gërhimën e Luizit”, pse ndryshoi mendje Kiara Tito? (VIDEO)

Kiara Tito ka ndryshuar sjellje që pas rihyrjes së saj në shtëpinë e Big Brother dhe kjo është vënë re jo vetëm nga fansat por edhe nga banorët.

Këta të fundit janë përpjekur ta kuptojnë arsyen e këtij ndryshimi drastik dhe shpesh e kanë pyetur, por Kiara është përgjigjur vetëm: “Jam zhgënjyer nga ajo që kam parë kur dola jashtë.”

Një tjetër ndryshim drastic që vihet re është në sjelljen e saj në Luizin. Para se të eleminohej, Kiara kërkonte shpesh “hapësirën e saj”, i vinte në dukje Luizit mënyrën se si vishej pasi nuk i pëlqente dhe bezdisej nga gërhima e tij gjatë natës.

Por që pas hyrjes, duket se kjo gjë nuk e bezdis më dhe madje kanë bashkuar edhe krevatet me njëri-tjetrin.

Fansat në rrjetet sociale ia kanë vënë në dukje këtë gjë dhe e akuzojnë se Kiara do vetëm famë.

Në një video të postuar në tik Tok, dëgjohet Kiara e cila thotë se nuk do të mësohet kurrë me gërhimën e Luizit dhe nëse është e nevojshme do të flenë në dhoma në ndarë.

Çfarë e bëri Kiarën të ndryshojë mendje vallë?/Albeu.com/