Qeveria “u hyn” në dush qytetarëve, thirrja e çudtishme: Lahuni shpejt

Qeveria daneze u ka bërë thirrje qytetarëve të saj të tregohen të kujdesshëm në përdorimin e energjisë elektrike. Gjithashtu u bën thirrje të që të shkurtojnë kohën e dushit në përpjekje për të kursyer energjinë elektrike.

Danimarka synon të kursejë 3.4 milionë për të reduktuar konsumin e energjisë.

Rekomandohet gjithashtu heqja e prizave nga prizat kur njerëzit shkojnë me pushime verore. Familjet përbëjnë afërsisht 29% të konsumit të gazit në Danimarkë.

“Shpresojmë që me këtë fushatë, danezët do të reduktojnë konsumin e tyre të energjisë, me përfitime për portofolin e tyre, situatën e furnizimit me energji dhe klimën,” tha agjencia.

Vende të tjera evropiane gjithashtu u kanë bërë thirrje qytetarëve që të kursejnë sa më shumë energji të jetë e mundur, për shembull, duke bërë dushe më të shkurtra, duke reduktuar ngrohjen dhe duke përdorur llambat LED më efikase për energji.