Qeveria gjermane: Qëndrimi ynë për liberalizimin e vizave për Kosovën mbetet i pandryshuar

Në një përgjigje ekskluzive për Gazetën Express nga Qeveria Federale e Gjermanisë që drejtohet nga kancelari, Olaf Scholz, kanë thënë se qëndrimi i Berlinit zyrtar për liberalizimin e vizave për Kosovën mbetet i pandryshueshëm.

“Qëndrimi gjerman mbetet i pandryshuar: Ne mbështesim vendimet për liberalizimin e vizave që i përkasin Këshillit të Bashkimit Evropian”, ka thënë një zëdhënës i Qeverisë Gjermane në pyetjet e Gazetës Express se a do të ndodh liberalizimi më 1 janar 2024 dhe nëse ka gjasa të shtyhet si pasojë e dialogut Kosovë-Serbi.

Këshilli i Bashkimit Evropian më 9 mars të këtij viti kishte marrë vendim për t’i dhënë dritën jeshile për udhëtim pa viza në Zonën Schengen.

“Këshilli sot miratoi qëndrimin e tij në leximin e parë për lëvizjen pa viza për mbajtësit e pasaportave të lëshuara nga Kosova”, thuhet në njoftimin zyrtar të publikuar në faqen e Këshillit të Bashkimit Evropian ku 1 janari 2024 përmendet si kohë kur fillon zbatimi i vendimit.

Qëndrimi i Berlinit zyrtar për liberalizimin e vizave vjen pas paralajmërimit të Presidentit të Francës, Emmanuel Macron, se mund të ketë ndryshim sa i përket politikës së vizave në rast se Kosova dhe Serbia tregohen të papërgjegjshme karshi dialogut dhe situatës në veri të Kosovës.

Kreu i shtetit francez kishte thënë se një qëndrim të tillë e ndajnë bashkë me Gjermaninë dhe se do të qëndrojnë vigjilent sa i përket kësaj çështje dhe në përgjithësi rajonit të Ballkanit Perëndimor.

“Ne do të vazhdojmë të jemi shumë vigjilentë për situatën e sigurisë dhe atë politike në Ballkanin Perëndimor. Në këtë drejtim, ne kemi ndërtuar me Gjermaninë një udhërrëfyes të ri dhe një propozim të ri për mospajtimet që kanë Serbia dhe Kosova. Unë besoj se ky udhërrëfyes është i mirë. Ai u mbështet nga negociatori evropian dhe përfaqësuesi ynë. Prandaj ne jemi duke pritur një riangazhim të qartë nga të dy palët, e kam fjalën për riangazhim për zgjedhjet e pritura komunale, një riangazhim serb lidhur me institucionet, njohje të komunave, veçanërisht në veri nga ana e institucioneve kosovare, një qetësim të situatës, dhe e them këtë sepse Franca dhe Gjermania janë të përkushtuara dhe kanë pasur një hapje, në veçanti ndaj politikës së vizave apo në elementë të tjerë ekonomikë, të cilët mund të rishikohen nëse nuk do të ketë politikë të papërgjegjshme nga të dy palët. Por ne do të vazhdojmë me partnerët tonë gjerman që të jemi shumë vigjilent për këtë çështje dhe për gjithçka që lidhet me stabilitetin e Ballkanit Perëndimor”, kishte deklaruar presidenti i Francës gjatë një adresimi para ambasadorëve francez nëpër botë.

Ndaj një paralajmërimi të tillë të Macron kishte reaguar edhe presidentja e vendit, Vjosa Osmani, duke thënë se nëse ndodh shtyrja e liberalizimit, atëherë një gjë e tillë do të nënkuptonte “vdekje” të procesit të dialogut.

Ndërkohë dje gjatë ditës ka pasur raportime në media se Gjermania s’qëndronë në vijë të njejtë me Macronin për vizat dhe se presidenti francez e kishte thënë një deklaratë të tillë pa konsulta me Gjermaninë./Gazeta Express/