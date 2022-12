Qenka java e shqiptarëve! Studiuesja Evis Sala nderohet me çmimin prestigjioz në SHBA. Më parë mori edhe postin drejtues në spitalin “Gemelli” në Romë

Profesoresha e njohur shqiptare Evis Sala, ka marrë së fundmi një vlerësim prestigjioz ndërkombëtar. Ajo shkoi në Romë duke marrë një detyrë tepër të rëndësishme aty pak javë më parë pas një përvoje të gjatë në Universitetin e Kembrixhit dhe pasi u shpërblye nga Shoqata Radiologjike e Amerikës së Veriut, shoqëria më e madhe shkencore e radiologjisë në botë.

Rektorja themeluese e Western Balkans University (WBU) në Tiranë, Evis Sala, ka marrë postin e drejtoreshës së Qendrës së Avancuar Radiodiagnostike të Fondacionit Spitalor Universitar Agostino Gemelli .

ANSA shkruan se vetëm pak ditë pas marrjes së detyrës, erdhi lajmi për një çmim prestigjioz, i cili u nda nga Shoqata Radiologjike e Amerikës së Veriut (RSNA), shoqëria më e madhe shkencore e radiologjisë në botë.

Njohja që i është dhënë asaj është Anëtarësia e Nderit, më e rëndësishmja e dhënë nga RSNA një radiologeje jo-amerikano-veriore. Çmimi iu dha asaj në Çikago, më 28 nëntor, gjatë kongresit vjetor të RSNA.

Më parë, profesoresha Evis Sala ka marrë tre herë Çmimin e Edukatorit të Nderuar RSNA, në 2014, 2017 dhe 2020.

“Profesor Sala, ka dhënë një kontribut themelor në programin tonë BOOST të “RSNA, dhe duke qenë vetë studiuese e onkologjisë, kam vlerësuar dhe admiruar shumë kontributin e saj në kërkime ndër vite. Kam parë kontributin e saj të jashtëzakonshëm në portofolin e imazheve onkologjike të RSNA, në kërkime dhe trajnime në fushën e imazherisë. Për këtë arsye, besoj se Profesor Sala e meriton absolutisht anëtarësimin tonë të nderit”, tha Bruce G. Haffty, President i RSNA

Një jetë kushtuar kërkimit

Një studiuese me famë botërore në fushën e onkologjisë, veçanërisht për studimet e saj mbi kancerin ovarian, Profesoresha Sala prej vitesh po kryen një program kërkimor multidisiplinar që integron studimet imazherike me gjenomikën, inxhinierinë dhe inteligjencën artificiale. Hulumtimi i saj kërkon të integrojë metodat sasiore të imazhit (të cilat vlerësojnë heterogjenitetin hapësinor dhe kohor të tumorit), me shkencat e ndryshme ‘omike’ (gjenomika, proteomika dhe metabolomika).

Qëllimi i ardhshëm është integrimi i biopsisë së lëngshme me studimin e heterogjenitetit radiologjik të tumorit, për të arritur një lloj ‘biopsie virtuale’ ose për të synuar atë tradicionale në një mënyrë të synuar, përmes hartës së saktë hapësinore.

Një linjë tjetër kërkimi që profesor Sala po kryen ka të bëjë me zhvillimin dhe zbatimin e metodave të Inteligjencës Artificiale (AI) për rindërtimin e imazhit, segmentimin dhe integrimin e të dhënave; në këtë drejtim ajo ka zhvilluar tashmë një algoritëm, i cili lejon që shtrirja totale e tumorit të vlerësohet në vetëm 10 sekonda (një sistem i vlefshëm për shembull në rastin e karcinomatozës peritoneale).

Me pak fjalë, e gjithë kjo përfaqëson një shembull të shkëlqyer të kërkimit ‘kreativ’ dhe ‘përfshirës’ të disiplinave të ndryshme, me synimin për të përmirësuar saktësinë diagnostike dhe për rrjedhojë personalizimin e ofertës terapeutike për njerëzit e prekur nga kanceri.

Përpara se t’i bashkohej Fakultetit të Mjekësisë dhe Kirurgjisë Cattolica dhe Poliklinikës Gemelli, Evis Sala ishte profesoreshë e imazheve onkologjike në Departamentin e Radiologjisë të Universitetit të Kembrixhit dhe ishte bashkëdrejtore e Programit të Avancuar të Imazherit të Kancerit të Qendrës së Kancerit të Kembrixhit dhe e Mjekësisë së Integruar të Kancerit.

Nga viti 2013 deri në vitin 2018, ai drejtoi shërbimin e radiologjisë së trupit të Qendrës së Kancerit Memorial Sloan Kettering në Nju Jork, një nga institucionet onkologjike më prestigjioze në botë. Ajo është bashkëredaktore e revistës Cancer Research Communications dhe redaktore e lartë këshilluesee Radiology: Artificial Intelligence.

Për kërkimin e saj ajo përdor një grup të ngushtë kërkimor transnacional (Britania e Madhe, SHBA, Austri, Itali) i karakterizuar nga një lidership i rëndësishëm.