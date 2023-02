Qarkullonin me armë në makinë, arratiset shoferi, rrezikoi jetën e policëve në Durrës, në pranga pasagjeri

Një 19-vjeçar është arrestuar nga policia në Durrës, ndërsa një 32-vjeçar është shpallur në kërkim, pasi qarkullonin me armë zjarri me vete në automjet.

Orgito Vathaj dhe Azem Allçi, të cilët udhëtonin me një makinë tip ‘Ford’ nuk i janë bindur urdhrit të policisë për ndalim, por sapo kanë parë efektivët, kanë shtuar shpejtësinë për t’u larguar duke rrezikuar edhe jetën e punonjësve të policisë.

Policia ka bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të pasagjerit Orgito Vathajt, ndërsa drejtuesi i mjetit është ende në arrati.

Njoftimi i Policisë

Durrës/Vijojnë operacionet për kapjen e personave që qarkullojnë me armë zjarri.

Finalizohet operacioni policor i koduar “Late hours”, falë inteligjencës policore.

Operacioni, nga strukturat operacionale të DVP Durrës, në bashkëpunim me Stacionin e Policisë Manzë.

Qarkullonin me automjet, me armë zjarri me vete, vihet në pranga një 19-vjeçar, shpallet në kërkim drejtuesi i automjetit.

Drejtuesi i automjetit, 32-vjeçari, për t’i shpëtuar ndjekjes së Policisë, rrezikoi seriozisht jetën e punonjësve të Policisë.

Shërbimet operacionale të Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në bashkëpunim me shërbimet e Stacionit të Policisë Manzë, pas sigurimit të informacionit në rrugë operative se në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, dy shtetas që qarkullon me automjet nga Manza në drejtim të Durrësit, kishin armë zjarri me vete, kanë organizuar operaconin policor të koduar “Late hours”.

Shërbimet e Policisë kanë lokalizuar automjetitn e dyshuar tip “Ford” dhe i kanë dhënë shenjë për ndalim, por drejtuesi i automjetit, sapo ka parë shërbimet e Policisë, nuk i është bindur urdhrit për të ndaluar, por ka shtuar shpejtësinë, duke rrezikuar jetën e punonjësve të Policisë.

Shërbimet e Policisë janë vënë në ndjekje të automjetit dhe kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin në flagrancë të shtetasit O. V., 19 vjeç (pasagjer).

Gjithashtu, kanë shpallur në kërkim shtetasin A. A., 32 vjeç, banues në Manzë, i cili mundi të largohej duke përfituar nga errësira.

Gjatë kontrolit në automjet, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë dhe municion luftarak.

Vijon puna për kapjen e drejtuesit të automjetit, shtetasit A. A.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, për veprat penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”, “Mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë” dhe “Moskallëzimi i krimit”.

/albeu.com/