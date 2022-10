Qani kur qëroni qepë? Disa mënyra që do tu hyjnë në punë

Edhe pse shumë njerëzve u pëlqen të gatuajnë dhe hanë qepë, pothuajse të gjithë kemi problem me lotët që na dalin kur i presim.

Ky efekt është për shkak të një gazi të quajtur faktor lakrimator, ndërsa emri i tij kimik është S-oksid propanetial. Ky gaz krijohet nga veprimi i një enzime të quajtur sinteza e faktorit lakrimator. Edhe pse shkencëtarët në mbarë botën janë përpjekur të eliminojnë formimin e këtij gazi në qepë, hulumtimet kanë treguar se çdo mutacion në këtë drejtim ka një ndikim të rëndësishëm në natyrën e qepës dhe ndryshon shumë molekulat e sulfatit në llambë.

Nëse prerja e qepëve ju irriton sytë, ka disa praktika që do t’ju ndihmojnë.

Pritini gjithmonë me një thikë shumë të mprehtë dhe ngrihuni në këmbë. Kjo do t’i mbajë sytë sa më larg që të jetë e mundur. Prisni qepët me dritare të hapur dhe nëse mundeni vishni syze. Lërini qepët në frigorifer për një orë para se t’i prisni. Kjo ngadalëson metabolizmin e qepëve dhe minimizon shkallën e çlirimit të gazit të bezdisshëm. Pritini qepët nën ujë të ftohtë të rrjedhshëm, edhe pse ne e konsiderojmë këtë zgjidhje një zgjidhje dëshpërimi, sepse shumë nga lëndët ushqyese të qepës do të humbasin në rrjedhën e ujit.

Edhe pse qepët zakonisht përdoren për t’i dhënë shije, ka mënyra për t’i shërbyer si pjatë anësore.

Mënyra më e shëndetshme e gatimit është t’i prisni në feta të holla dhe t’i kaurdisni në lëngun e perimeve. Sigurohuni që fetat të kenë të njëjtën trashësi në mënyrë që të duhet e njëjta kohë për t’i skuqur të gjitha. Lërini fetat për 5 minuta për të përmirësuar vetitë e tyre shëndetësore. Lëngun e perimeve e vendosim në zjarr mesatar. Pasi të fillojë të marrë avull, shtoni fetat e qepës dhe mbulojeni për 3 minuta. Qepët do të bëjnë një sasi të vogël të lëngshme. Zbuloni, shtoni edhe pak lëng mishi dhe lëreni në zjarr me kapak të hapur për 4 minuta të tjera.

Në këtë mënyrë mund të shijoni çdo pjatë me perime, çdo sallatë, oriz, apo edhe një supë të pasur me qepë.

Qepët në përgjithësi nuk konsiderohen alergjike. Preferoni bio kur mundeni, edhe pse nuk bëjnë pjesë në kategorinë e ushqimeve që shpesh kanë mbetje pesticidesh.