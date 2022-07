Putin viziton Iranin, takim dhe me Erdogan

Presidenti rus Vladimir Putin viziton Teheranin, Iran të martën për një takim me liderin suprem Ayatollah Ali Khamenei, e cila do jetë udhëtimi i parë i shefit të Kremlinit jashtë ish-Bashkimit Sovjetik që nga pushtimi i Ukrainës. Putin e konsideron përpjekjen e Perëndimit për të dëmtuar ekonominë e Rusisë me sanksionet më të rënda në historinë e fundit si një shpallje të luftës ekonomike dhe thotë se Rusia po largohet nga Perëndimi drejt Kinës, Indisë dhe Iranit.

Vetëm tre ditë pasi presidenti amerikan Joe Biden përfundoi një vizitë në Arabinë Saudite, Putin ka mbërritur në Teheran për të mbajtur takimin e tij të pestë me Khamenei, lideri i dytë suprem i Iranit që erdhi në pushtet në 1989. “Kontakti me Khamenein është shumë i rëndësishëm. Një dialog besimi është zhvilluar mes tyre për çështjet më të rëndësishme në axhendën dypalëshe dhe ndërkombëtare. Për shumicën e çështjeve, qëndrimet tona janë të afërta ose identike”, u tha gazetarëve në Moskë Yuri Ushakov, këshilltari i Putinit për politikën e jashtme.

Vizita e Putinit në Iran do të përkojë me një vizitë të Tajip Erdogan të Turqisë dhe të dy liderët do të takohen në Teheran për të diskutuar një marrëveshje që synon rifillimin e eksporteve të grurit të Ukrainës në Detin e Zi dhe kërcënimin e Erdoganit për të nisur një operacion tjetër në Sirinë veriore, të cilin Moska e kundërshton, raporton Reuters.

Duke u nisur për në Republikën Islamike për udhëtimin e tij të parë të madh jashtë vendit që nga lufta në Ukrainë, Putin po i dërgon një mesazh të qartë Perëndimit se Rusia do të kërkojë të ndërtojë lidhje me Iranin, një armik i Shteteve të Bashkuara që nga Revolucioni i vitit 1979. Para udhëtimit, zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, tha se Rusia dhe Irani kanë qenë prej kohësh subjekt i sanksioneve perëndimore: çmimi, tha ai. Për Teheranin, ndërtimi i lidhjeve me Rusinë e Putinit është një mënyrë për të balancuar ndikimin e Shteteve të Bashkuara dhe aleancave të saj në të gjithë Gjirin me sundimtarët arabë dhe Izraelin.

Putin do të takohet me presidentin iranian Ebrahim Raisi, i cili u zgjodh vitin e kaluar. “Ne kemi nevojë për një aleat të fortë dhe Moska është një superfuqi”, tha një zyrtar i lartë iranian, i cili kërkoi të mos identifikohej. Rusia, Ukraina, Turqia dhe Kombet e Bashkuara pritet të nënshkruajnë një marrëveshje më vonë këtë javë që synon rifillimin e transportit të grurit nga Ukraina përmes Detit të Zi./albeu.com