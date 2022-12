Putin takohet sërish me Lukashenkon, këtë herë në Rusi

Vladimir Putin është takuar me presidentin bjellorus Alexander Lukashenko në një muze në Shën Petersburg, raporton media bjelloruse Nexta.

Pamjet tregojnë dy liderët duke folur para kamerave brenda Muzeut Shtetëror Rus të vendit më herët këtë mëngjes.

#Putin and #Lukashenko met in the #Russian museum in #SaintPetersburg. pic.twitter.com/yJVkA848eN

— NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2022