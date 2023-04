Putin po vështirëson rregullat për rusët: Rritet frika për valën e re të mobilizimit, s’mund të shmangin thirrjen ushtarake

Vladimir Putin është i vendosur të nënshkruajë një ligj që rregullon rekrutimin ushtarak në Rusi, një veprim që ka ngjallur frikën për një valë tjetër mobilizimi për luftën e Moskës në Ukrainë.

Projektligji do të lejonte dërgimin elektronik të letrave të thirrjes ushtarake, përveç letrave tradicionale dhe do të ndalonte personat që janë të detyruar të kryejnë shërbimin ushtarak të udhëtojnë jashtë vendit.

Zyrtarët rusë kanë mohuar sugjerimet se projektligji shtron bazat për një valë të re mobilizimi. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u tha gazetarëve se ka për qëllim vetëm “të rregullojë rrëmujën” që pasoi urdhrin e diskutueshëm të mobilizimit të pjesshëm të shtatorit, i cili nxiti mijëra rusë të largoheshin.

Por rregullat e reja strikte e bëjnë më të vështirë për burrat rusë që të shmangin urdhrin nëse ai jepet, dhe rusët i kanë ndarë shqetësimet e tyre me CNN.

“Tani do të jetë shumë më e lehtë të më mobilizojë, duke pasur parasysh se sa e dixhitalizuar është bërë jeta në Moskë”, tha Alexey, një avokat 41-vjeçar nga Moska për CNN.

Edhe pse ai nuk është brenda kufirit zyrtar të moshës për mobilizim, 41-vjeçari nuk pret që Kremlini t’i përmbahet udhëzimeve të veta kur thërret rekrutët, shkruan Albeu.com.

“Nuk kam iluzione në lidhje me garancitë e autoriteteve, të cilët këmbëngulin se këto ndryshime janë miratuar ekskluzivisht për të përmirësuar kontabilitetin e draftit dhe nuk kanë asnjë lidhje me valën e dytë të mobilizimit,” tha ai.

“Nuk besoj asnjë fjalë të kësaj.”

“Besoj se mobilizimi nuk ka përfunduar kurrë. Ka filluar dhe vazhdon deri më sot”, shtoi ai.

“Ju mund ta shikoni këtë zhvillim si përgatitje të shtetit për të rritur mobilizimin. Për të bërë të mundur njoftimin dhe mobilizimin e një numri të madh të rekrutëve në një periudhë të shkurtër kohore”.

Sipas projektligjit, Kremlini do t’i konsideronte rusët të njoftuar që nga momenti kur ata marrin një thirrje, edhe nëse nuk e kanë parë thirrjen, dhe më pas do t’i ndalojë ata të largohen nga Rusia shtatë ditë më vonë.

Personat që nuk do të paraqiten për një thirrje ushtarake pa arsye të vlefshme brenda 20 ditëve do të përballen me kufizime, të tilla si pamundësia për të regjistruar një automjet dhe për ta drejtuar atë, të paaftë për regjistrimin e një apartamenti, të paaftë për t’u regjistruar si sipërmarrës individual ose si të vetëpunësuar dhe do të bllokohen nga marrja e një kredie, shkruan Albeu.com.

Projektligji kaloi përmes leximit të tretë në dhomën e ulët të parlamentit rus të martën dhe u miratua nga dhoma e sipërme, Këshilli i Federatës, të mërkurën. Formaliteti i tij përfundimtar do të nënshkruhet në ligj nga Putin.

“Nuk kam besim te autoritetet”

I pyetur gjatë një telefonate të rregullt me ​​gazetarët nëse Kremlini është i shqetësuar se ligji i propozuar, nëse miratohet, do të shkaktonte një valë tjetër eksodi masiv të rusëve, zëdhënësi Dmitry Peskov tha: “Absolutisht jo. Nuk ka të bëjë me mobilizimin, ka të bëjë me regjistrimin ushtarak”.

Por masa mund të vendosë bazat për një zgjerim më të qetë të përpjekjeve të Rusisë për rekrutim.

“Nuk kam besim te autoritetet e sotme në Rusi. Unë kam frikë për djalin tim edhe më shumë sesa për jetën time, “tha Alexey, djali i të cilit është brenda kufirit zyrtar të moshës për rekrutim.

CNN foli gjithashtu me Olgën, një grua 48-vjeçare që ka frikë se djali i saj, i cili është 16 vjeç, do të dërgohet për të luftuar në vitet e ardhshme, duke prishur planet e tij për arsimin e lartë.

“Ndihem shumë keq për këtë luftë. Dhe e njëjta gjë vlen për të gjitha luftërat e tjera dhe çdo vdekje me forcë, pavarësisht nga shkaku”, tha ajo, shkruan Albeu.com.

“Unë do të preferoja që luftërat të bëheshin vetëm nga ushtarakë profesionistë ose vullnetarë.

“Nëse lufta duhet të zvarritet dhe të intensifikohet, dhe nëse ka një valë të dytë të vërtetë të mobilizimit, atëherë mendoj se disa do të përpiqen të largohen Rusia, sigurisht,” shtoi ajo.

Ministria e Mbrojtjes e Rusisë rekruton në mënyrë rutinore burra për shërbimin e detyrueshëm ushtarak dy herë në vit, në pranverë dhe në vjeshtë. Rekrutimi pranveror këtë vit do të zbatohet për 147 mijë qytetarë të moshës 18 deri në 27 vjeç dhe do të kryhet nga 1 prilli deri më 15 korrik, sipas një dokumenti zyrtar të publikuar nga qeveria.

Aktualisht, dokumentet e rekrutimit në Rusi duhet të dorëzohen me dorë nga zyra lokale e regjistrimit ushtarak ose përmes një punëdhënësi, shkruan Albeu.com.

Projektligji i ri e bën një thirrje elektronike, të ngarkuar në një portal qeveritar të quajtur Gosuslugi, të barabartë me metodën tradicionale dhe nuk merr parasysh nëse është lexuar.

“Nuk ka asnjë valë të dytë,” tha Peskov pasi u kërkua më tej për t’iu përgjigjur thashethemeve për një përpjekje të re për mobilizim masiv.

“Projektligji është krijuar thjesht për ta bërë procesin “modern, efikas dhe të përshtatshëm për qytetarët”, tha ai për shtyp në një telefonatë konferencë më vonë të mërkurën.

Ky pranim i rrallë i dështimit vjen pas një përpjekjeje fillestare në shtator që u përshëndet nga kaosi, pasi shumë rusë u drejtuan drejt kufirit për të shmangur dërgimin në luftë. Protestat shpërthyen gjithashtu në rajonet e pakicave etnike dhe disa zyra të regjistrimit ushtarak janë djegur. Njoftimi origjinal ndezi gjithashtu demonstrata të rralla kundër luftës në të gjithë Rusinë.

Zyrtarët thanë se objektivi i draftit për të rekrutuar 300,000 personel ishte përmbushur deri në fund të tetorit dhe i dha fund përpjekjes, shkruan Albeu.com.

Megjithëse Kremlini ka qenë i shpejtë për të minimizuar rëndësinë e lëvizjes, dispozitat dhe koha e tij janë të përshtatshme për një ushtri të zhytur në ngërç në fushatën e saj tokësore në Ukrainën lindore, pas muajsh luftimesh të rënda që kanë përgjakur fuqinë punëtore dhe armatimin e tyre.

Zyrtarët perëndimorë i thanë CNN javën e kaluar se ata besojnë se Rusia ka një problem me gjenerimin e “fuqisë njerëzore të trajnuar ushtarake”.

“Rusia e ka pranuar se i duheshin 400,000 trupa më shumë dhe kjo nuk është vetëm për konfliktin në Ukrainë, por edhe për të përmbushur formacionet e reja që do të vendosen në kufirin e ri me NATO-n dhe Finlandën”, thanë zyrtarët në një konferencë të mërkurën, duke iu përgjigjur një pyetjeje nga CNN.

“Si e gjenerojnë këtë është e paqartë për momentin,” shtuan zyrtarët, duke vënë në dukje se një valë e re thirrjesh do të përbënte rreziqe për Moskën.

“Nëse popullsia mund të mbajë një raund tjetër mobilizimi dhe nëse Kremlini në të vërtetë dëshiron të testojë qëndrueshmërinë e popullsisë ndaj kësaj është e paqartë për momentin, por fakti që ata nuk e kanë bërë do të na tregonte se ata kanë disa shqetësime për këtë.”/Albeu.com/