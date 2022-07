Putin përgatit terrenin për të lënë botën “pa bukë”

Teksa ende nuk ka një marrëveshje të madhe për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, duket se presidenti rus Volodymyr Putin po përgatit terrenin për një krizë të madhe ushqimore.

Një dimër makth për kontinentin europian “premtohet” nga presidenti rus, Vladimir Putin , pasi pas mbylljes së rubinetit të gazit natyror.

“Plani i urisë” i frymëzuar nga Rusia për Evropën, siç përshkruhet nga faqja e internetit Politico, synon të rrisë në qiell koston ditore të jetesës për miliona qytetarë evropianë dhe t’i varfërojë ata me shpejtësi si rezultat, në mënyrë që të ushtrojë presion të madh mbi qeveritë kombëtare të Vendet anëtare të BE-së.

Një shije paraprake e luftës hibride “totale” të promovuar nga Moska ishte ndërprerja e furnizimit me gaz natyror përmes gazsjellësit Nord Stream1, si rezultat i të cilit shumica e kryeqyteteve evropiane u gjendën papritur përballë mungesës së plotë të lëndëve djegëse fosile, por edhe me shumëzimin e kostove të tyre. Me pushtimin rus të Ukrainës duke riformuar jetën e përditshme, 60% e qytetarëve të BE-së thanë se nuk ishin gati të përballeshin me rritje të kostos së ushqimit ose energjisë në një sondazh të lidhur, pasi shumica dërrmuese e qytetarëve evropianë nuk duket se e kanë kuptuar ende të plotë pasojat e luftës, megjithëse 59% e të anketuarve ranë dakord se “vlerat evropiane si liria dhe demokracia duhet të jenë prioritet, edhe nëse kjo ndikon në çmimet dhe koston e jetesës”.

Megjithatë, nën pretekstin e punës së mirëmbajtjes, presidenti rus ka ndërprerë përkohësisht furnizimin me gaz në 12 vende të BE-së, përfshirë Gjermaninë, Francën, Italinë dhe Austrinë, duke tronditur ekonomitë më të fuqishme të Eurozonës. Edhe nëse Gazprom pretendon se mirëmbajtja e gazsjellësit Nord Stream1 do të zgjasë deri më 21 korrik, askush nuk betohet se furnizimi me gaz rus në Evropë do të vazhdojë pa ndërprerje, por e kundërta.

Në këto linja, Robert Habeck, ministri i ekonomisë gjermane, paralajmëroi këtë muaj për një “makth politik” që do të kërcënonte kohezionin social nëse furnizimet me gaz natyror janë aq të pakta sa duhet të shpërndahen nga qeveria, ndërsa homologu francez, Bruno Lemaire tha ai besonte se një “ndërprerje totale e gazit rus” ishte “opsioni më i mundshëm”.

Ndërkohë pritet që Komisioni Europian të bëjë publik të mërkurën e ardhshme, më 20 korrik, planin i tij për të siguruar mjaftueshmëri energjetike përpara dimrit.