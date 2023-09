Putin: Nuk i kemi refuzuar negociatat me Ukrainën, nëse duan le ta thonë

Rusia nuk i ka refuzuar kurrë negociatat me Ukrainën, tha presidenti rus Vladimir Putin gjatë një takimi me presidentin bjellorus Aleksandër Lukashenko të premten.

“Unë kam folur tashmë për këtë, ne kurrë nuk kemi refuzuar negociatat, kështu që ju lutem, nëse pala tjetër dëshiron, le ta thotë këtë drejtpërdrejt. Ne nuk kemi dëgjuar asgjë nga pala tjetër”, tha Putin, duke shtuar se vendi i tij është nuk është një kërcënim për askënd dhe Shtetet e Bashkuara janë ato që përpiqen të krijojnë “armiq të jashtëm”.

“Ne nuk krijojmë kërcënime për askënd. Kërcënimi më i madh i paraqitur sot në botë është nga elitat në pushtet. Disa vite më parë, një Sekretar i Mbrojtjes i SHBA tha se kërcënimi më i madh për vetë Shtetet e Bashkuara vjen nga toka ku Kapitoli ose Shtëpia e Bardhë ndodhet. Ata vetë kanë folur për këtë”, tha Putin.

Putin komentoi gjithashtu kontaktin që kishte me Kim Jong Un, duke thënë se Rusia do të zhvillojë bashkëpunimin me Korenë e Veriut.

“Koreja është fqinji ynë, në një mënyrë apo tjetër duhet të ndërtojmë marrëdhënie të mira fqinjësore me fqinjët tanë. Po, ka disa karakteristika që lidhen me gadishullin Korean dhe ne po i diskutojmë ato. Ne kurrë nuk shkelim asgjë dhe në këtë rast nuk do të shkelim asgjë, por, sigurisht, do të kërkojmë mundësi për të zhvilluar marrëdhëniet Rusi-Kore e Veriut”, tha presidenti rus.