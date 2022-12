Putin: Nuk do t’u shesim naftë vendeve që vendosin një kapak, është një vendim koti

Presidenti rus Vladimir Putin tha se Rusia duhet të kishte “filluar më herët” të vepronte në Ukrainë, duke shpresuar për të zgjidhur situatën në mënyrë paqësore.

Këto deklarata Putin i bëri tha Vladimir Putin i bëri në një konferencë shtypi të premten pas vizitës në Kirgistan ku tha se e gjithë kjo mbase duhej të kishte filluar më herët.

“Natyrisht, për të qenë i sinqertë, ne ishim të ngadaltë për të marrë drejtimin tonë. Ndoshta, e gjithë kjo duhet të kishte filluar më herët. Thjesht shpresonim se do të mund të biem dakord në kuadrin e marrëveshjeve të paqes të Minskut. Por çfarë mund të thuash për këtë…” , tha presidenti rus.

Më herët gjatë ditës, ish-kancelarja gjermane Angela Merkel tha se marrëveshjet e Minskut ishin një përpjekje për t’i dhënë kohë Kievit për t’u rritur. Putin vuri në dukje se ai i konsideron këto fjalë si provë të saktësisë së pozicionit të Moskës për të filluar operacionin e saj ushtarak. Sipas tij, në marrëdhëniet mes Rusisë dhe Perëndimit besimi tashmë është pothuajse në zero, por pas deklaratës së Merkelit, nuk është e qartë se si të negociohet, me kë dhe me çfarë garancish.

Presidenti rus shtoi se “rregullimi i situatës në Ukrainë” do të marrë shumë kohë. Ai më pas iu referua vendosjes së një kufiri mbi çmimet e naftës nga Perëndimi, duke thënë se kjo do të anulonte investimet në industrinë e energjisë, do të çonte në një rritje katastrofike të çmimeve dhe ishte një propozim budalla.

“Industria nuk është gjithsesi e nën-investuar, nuk financohet dhe nëse vazhdojmë të dëgjojmë vetëm konsumatorin, atëherë ai investim do të shkojë në zero, të gjitha këto përfundimisht do të çojnë në një rritje katastrofike të çmimeve dhe në kolaps të energjisë globale. Ky është një propozim budalla, i konceptuar keq dhe i pallogaritur. Për sa i përket reagimit tonë, siç e kam thënë tashmë, ne thjesht nuk do t’u shesim këtyre vendeve që marrin vendime të tilla,”- tha Putin.

Në Evropë, çmimet e gazit po rriten, ndërsa Rusia u shet gaz disa prej partnerëve të saj më shumë se 10 herë më lirë, vazhdoi presidenti rus. Ai tha gjithashtu se kontaktet ndërmjet shërbimeve speciale mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara janë duke vazhduar.

“Kontaktet (nëpërmjet shërbimeve speciale) vazhdojnë. Ata nuk u ndalën kurrë”, tha ai, duke shtuar se Rusia nuk e përjashton vazhdimin e kësaj pune në të ardhmen. Në një pikë tjetër, ai deklaroi se në këtë periudhë nuk flitet për rekrutime shtesë.