Putin njohu pavarësinë e dy zonave të shkëputura të Ukrainës, Xhaçka: E dënojmë vendimin e Rusisë

Presidenti rus, Vladimir Putin, përmes një konferencë për shtyp është shprehur se Rusia do të njohë pavarësinë e dy zonave të shkëputura të Ukrainës të kontrolluara nga separatistët e mbështetur nga Rusia, Donetsk dhe Luhansk.

Pas këtij vendimi ka ardhur reagimi i ministres së Mbrojtjes në Shqipëri, Olta Xhaçka e cila përmes një statusi në Tëitter shprehet se dëmon njohjen nga Rusia të pavarësisë së Donetsk & Luhansk.

Më tej Shprehet se Shqipëria do t’i qëndrojë pranë Ukrainës.

“Shqipëria dënon njohjen nga Rusia të pavarësisë së rajoneve ukrainase Donetsk & Luhansk. Kjo është shkelje e së drejtës ndërkombëtare, marrëveshjes së Minskut si dhe shkelje e integritetit dhe sovranitetit territorial të SHBA. Shqipëria qëndron i bashkuar me partnerët dhe aleatët në mbështetje të Ukrainës”./albeu.com

Albania condemns Russia’s recognition of the independence of the regions of Donetsk&Luhansk.A clear violation of international law,of the Minsk agreement as well as a violation of 🇺🇦’ territorial integrity and sovereignty!🇦🇱 stands united with partners and allies in support of🇺🇦

— Olta Xhaçka🇦🇱 (@xhacka_olta) February 21, 2022