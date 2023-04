Putin mund të kërkojë armëpushim për Pashkët Ortodokse, si do të përfitonte Rusia nga kjo lëvizje

Presidenti rus Vladimir Putin mund të bëjë thirrje për një armëpushim të Pashkëve këtë javë për të siguruar përfitime në Bakhmut, sipas një instituti kërkimor me bazë në SHBA.

Një pauzë më 16 prill, Pashkët Ortodokse, do t’i lejonte forcat e saj të përgatisin mbrojtje kundër kundërsulmit pranveror të Ukrainës, ka thënë Instituti për Studimin e Luftës.

Kremlini ka një formë për thirrjen e armëpushimeve rreth festave fetare si pjesë e strategjisë së tij në fushën e betejës, thanë analistët.

“Putini mund të bëjë thirrje për një armëpushim për ta cilësuar Ukrainën si të papërshtatshme dhe të pavullnetshme për të ndërmarrë hapat e nevojshëm drejt negociatave”, thuhet në një raport të ISW.

Raporti shtoi se duke u thirrur në baza fetare për një armëpushim, Putin do të shpresojë gjithashtu që ta cilësojë Ukrainën sikur shtyp grupet fetare.

“Nëse Rusia ofron dhe Ukraina refuzon një armëpushim për Pashkët Ortodokse, Kremlini nuk do të ketë treguar përkushtim më të madh ndaj mbrojtjes së krishterimit ose vlerave të krishtera dhe as nuk do të tregojë se Kievi i refuzon ato vlera. Putini thjesht do të ketë demonstruar, edhe një herë, cinizmin e tij”, shton ISW.