Putin, ku është dhe cilat janë kushtet e tij shëndetësore?

Ku është Putin? A është me të vërtetë i sëmurë siç sugjerohet? Për presidentin rus, teoritë dhe thashethemet e reja vazhdojnë të qarkullojnë ndërkohë që konflikti në Ukrainë nuk ulet.

Zyrtarisht, lideri rus jeton në ndërtesën presidenciale në Novo-Ogaryovo, disa kilometra larg kryeqytetit. Herë pas here ai zhvendoset në Soçi, në rezidencën Bocharov Ruchej.

Herë të tjera ai ende jeton dhe punon në rezidencën Ruse të Zavidovo, në rajonin Tver, rreth njëqind kilometra larg Moskës. Me sa duket, me shpërthimin e luftës, Putini do të kishte ikur në një bunker sekret në një vend të izoluar. Ndoshta në strehën e vjetër të Stalinit në Samara, e ndërtuar gjatë Luftës së Dytë Botërore, ose në vendin e sapondërtuar në Yamantau në Urale, një varg malesh mbi Kazakistan.

Sëmundja e Putinit

Prej disa javësh ka pasur edhe zëra për një sëmundje të dyshuar të Vladimir Putin. Sipas Western 007s, 69-vjeçari vuan nga sjellje gjithnjë e më të çrregullta dhe shpërthime të vazhdueshme, pothuajse me siguri për shkak të barnave që merr për të kuruar veten. Agjencitë e inteligjencës të SHBA-së, Britanisë së Madhe, Kanadasë dhe Australisë, duke cituar burime të mirëinformuara, pretendojnë se ai do t’i nënshtrohej trajtimit me steroide për të luftuar një tumor ose një sëmundje të rëndë. Qëndrimet e tepruara dhe paranojake të Putinit, i cili gjithmonë ruan një distancë të sigurt nga bashkëbiseduesit e tjerë, i lënë vendin dyshimeve të para. Përveç kësaj, ënjtja e qafës dhe fytyrës nuk kaloi pa u vënë re. Për disa, Putini do të vuante nga sëmundja e Parkinsonit, e cila jep dridhje të trupit. /albeu.,com/