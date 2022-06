Putin do të udhëtojë për herë të parë jashtë Rusisë që nga fillimi i luftës

Vladimir Putin do të bëjë vizitën e parë jashtë Rusisë që prej fillimit të luftës në Ukrainë më 24 shkurt.

Presidenti rus do të vizitojë dy shtete të vogla ish-sovjetike në Azinë qendrore këtë javë, njoftoi televizioni shtetëror rus të dielën.

Pushtimi rus i 24 shkurtit ka vrarë mijëra njerëz, ka zhvendosur miliona të tjerë dhe ka çuar në sanksione të rënda financiare nga Perëndimi, të cilat Putin thotë se janë një arsye për të ndërtuar lidhje më të forta tregtare me fuqi të tjera si Kina, India dhe Irani.

Pavel Zarubin, korrespondenti i televizionit shtetëror Rossiya 1 në Kremlin, tha se Putin do të vizitojë Taxhikistanin dhe Turkmenistanin dhe më pas do të takohet me presidentin indonezian Joko Ëidodo për bisedime në Moskë.

Në Dushanbe, Putin do të takohet me presidentin e Taxhikistanit, Imomali Rakhmon, një aleat i ngushtë rus dhe sundimtari më jetëgjatë i një shteti ish-sovjetik. Në Ashgabat, ai do të marrë pjesë në një samit të vendeve të Kaspikut, duke përfshirë liderët e Azerbajxhanit, Kazakistanit, Iranit dhe Turkmenistanit, tha Zarubin.