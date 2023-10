Putin bisedë telefonike me Presidentin e Iranit, bën thirrje për paqe në Lindjen e Mesme

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e tij iranianin, Ebrahim Raisi, ku është njohur me situatën në lindjen e mesme.

“Në bisedën e sotme telefonike mes presidentëve të Iranit dhe Rusisë, Raishi foli për vazhdimin e krimeve nga regjimi izraelit. Ai përshkroi bllokadën e Gazës, vrasjen e grave dhe fëmijëve, si dhe mundësinë e një operacioni tokësor në Rripin e Gazës dhe një sulm ndaj qeverisë së tij të zgjedhur dhe legjitime, si shkak për një luftë të gjatë dhe të gjerë. Në këtë bisedë, palët diskutuan edhe situatën në Transkaukazi”, thuhet në deklaratën e zyrës së presidentit iranian.

Nga ana e tij, presidenti rus vuri në dukje, sipas asaj që u raportua nga bashkëpunëtori i tij, se “ai po monitoron nga afër përshkallëzimin e paprecedentë të konfliktit izraelito-palestinez, ndërsa çdo çështje që lidhet me të merr vëmendjen e tij maksimale”.

Ai shtoi gjithashtu se qëndrimi i Rusisë është se duhet të merren masa të menjëhershme për një armëpushim dhe fillimin e bisedimeve për një zgjidhje politike.

“Konflikti në Lindjen e Mesme ka vazhduar për shumë vite, por tani ne duhet të ndërmarrim hapa të qartë për të ndaluar përshkallëzimin,” vuri në dukje pala e presidentit rus, duke shtuar se “Moska beson se qëllimi i çdo bisedimi për një Zgjidhja e paqes duhet të jetë zbatimi i zgjidhjes me dy shtete, në përputhje me rezolutat e OKB-së, dhe krijimi i një shteti të pavarur palestinez me Jerusalemin Lindor si kryeqytet.”

Ndërkohë pritet që Putin t komunikojë edhe me kryeministrin izraelit, benjamin Netanyahu, presidentin e Palestinës, si dhe Presidentin e Egjiptit, ku do të këkrojë vendosjen e paqes në lindjen e mesme.