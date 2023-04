Putin-ambasadores së re amerikane në Moskë: Mbështetja e SHBA për Ukrainën në 2014, fajtore për luftën aktuale

Presidenti rus Vladimir Putin bëri komentet teksa pranoi kredencialet e ambasadores së re amerikane në Moskë, Lynne Tracy, gjatë një ceremonie.

“E nderuara zonja ambasadore, nuk dua të prish atmosferën e hirshme të paraqitjes së letrave kredenciale dhe e di që mund të mos jeni dakord me mua, por nuk mund të mos them se përdorimi i instrumenteve të tilla nga ana e Shtetet e Bashkuara në politikën e tyre të jashtme si mbështetje për të ashtuquajturat ‘revolucione me ngjyra’, mbështetje në këtë drejtim nga Departamenti i Shtetit për grushtin e shtetit në Kiev në 2014, në fund të fundit kanë çuar në krizën aktuale të Ukrainës”, tha Putin.

Në vitin 2014, më shumë se 70 njerëz vdiqën gjatë protestave, të cilat u nxitën nga vendimi i ish-presidentit ukrainas Viktor Janukoviç për të hequr një marrëveshje tregtare me Bashkimin Evropian dhe në vend të kësaj tregtie me Moskën.

Në ditën më vdekjeprurëse të kryengritjes, rreth 50 njerëz vdiqën në Maidan të Kievit, kur, sipas protestuesve, snajperët e qeverisë hapën zjarr.

Putin shtoi: “Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara, nga të cilat varet drejtpërdrejt siguria dhe stabiliteti global, janë në një krizë të thellë, për fat të keq.”

Ai gjithashtu synoi BE-në duke thënë se i vjen keq për përkeqësimin e marrëdhënieve BE-Moskë dhe pretendoi se Brukseli ka “inicuar një konfrontim gjeopolitik” me vendin e tij./albeu.com