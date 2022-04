Pushtimi rus i Ukrainës, mësoni se çfarë ka ndodhur orët e fundit

Albeu.com, si çdo ditë, më poshtë ju sjell zhvillimet e fundit nga pushtimi rus i Ukrainës.

Viktimat civile: Të paktën 1,563 civilë janë vrarë që nga fillimi i pushtimit rus në Ukrainë, sipas Zyrës së Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut.

Agjencia e OKB-së ka regjistruar 3,776 viktima civile në Ukrainë deri më tani: 1,563 të vrarë dhe 2,213 të plagosur, tha ajo në përditësimin e saj të fundit sot.

Në Kiev, të paktën 89 njerëz janë vrarë, përfshirë katër fëmijë, dhe 167 shtëpi të dëmtuara që nga fillimi i pushtimit rus, shkroi Administrata e Shtetit të Qytetit të Kievit në një deklaratë në një faqe të verifikuar në Telegram të mërkurën. 398 persona të tjerë, përfshirë 20 fëmijë, u plagosën në luftë.

Që nga 24 shkurti, trupat ruse kanë dëmtuar 44 shkolla në Kiev, 11 ndërtesa administrative, 26 kopshte dhe një jetimore. Administrata u bëri thirrje banorëve të saj që të mos humbin vigjilencën dhe të strehohen në shenjat e para të alarmit ajror.

Në terren: Qyteti i Severodonetsk është bombarduar rëndë, tha sot kreu i administratës ushtarake të rajonit të Luhansk, duke shtuar se 10 ndërtesa të larta në qytet ishin në flakë.

“Rusët qëlluan në Severodonetsk, 10 ndërtesa të larta janë në flakë”, tha guvernatori rajonal Serhii Haidai në Telegram. Ndërsa granatimet nuk goditën asnjë objekt strategjik apo ushtarak, goditi një punishte fabrike në Lysychansk dhe një shtëpi në Rubizhne, tha Haidai.

Forcat ruse kishin goditur qytete dhe fshatra të rajonit të Luhansk gjithsej 81 herë gjatë natës së kaluar, shtoi Haidai.

Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se forcat ruse janë tërhequr plotësisht nga zonat pranë Kievit dhe Chernihiv për t’u “rikonsoliduar dhe riparuar në Bjellorusi dhe në Rusi”, sipas një zyrtari të lartë të mbrojtjes amerikane.

Zyrtari tha gjithashtu se Rusia ende nuk e ka “siguruar” Mariupolin, pavarësisht se e ka izoluar qytetin.

Rusia tani ka lëshuar më shumë se 1,450 raketa kundër Ukrainës që nga pushtimi, tha zyrtari.

Kreu i NATO-s parashikon se konflikti në Ukrainë mund të vazhdojë “për një kohë të gjatë”: Megjithëse Rusia tani po përqendron sulmin e saj në Ukrainën lindore, NATO nuk ka parë “asnjë tregues” se qëllimi i Putinit për të kontrolluar të gjithë vendin ka ndryshuar, tha sot Sekretari i Përgjithshëm, Jens Stoltenberg.

Duke folur për gazetarët përpara një takimi në Bruksel të ministrave të jashtëm të aleatëve të NATO-s, Stoltenberg paralajmëroi gjithashtu se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite.

“Ne nuk kemi parë asnjë tregues se presidenti Putin ka ndryshuar ambicien e tij për të kontrolluar të gjithë Ukrainën dhe gjithashtu për të rishkruar rendin ndërkombëtar, kështu që ne duhet të jemi të përgatitur për një afat të gjatë. Duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë se kjo mund të zgjasë për një kohë të gjatë, për shumë muaj apo edhe vite.”

Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s do të takohen të mërkurën dhe të enjten për të diskutuar rritjen e mbështetjes për Ukrainën.

Sanksionet: SHBA po ndërmerr veprime shtesë për të rritur presionin ekonomik ndaj Rusisë dhe Putinit pas imazheve të tmerrshme nga qyteti ukrainas Bucha, duke njoftuar sanksione të reja të mërkurën ndaj institucioneve financiare ruse, si dhe disa njerëzve, duke përfshirë vajzat e rritura të Putinit dhe gruan dhe vajzën e ministrit të tij të jashtëm.

“Sot ne po përshkallëzojmë në mënyrë dramatike tronditjen financiare duke vendosur sanksione të plota bllokuese ndaj institucionit më të madh financiar të Rusisë, Sberbank, dhe bankës së saj më të madhe private, Alfa Bank,” tha një zyrtar i lartë i administratës për gazetarët.

Sberbank mban gati një të tretën e totalit të aktiveve të sektorit bankar të Rusisë, vuri në dukje zyrtari, duke shtuar se SHBA-ja tani ka bllokuar plotësisht “më shumë se dy të tretat e sektorit bankar rus”.

Së dyti, zyrtari i lartë njoftoi: “Në përputhje me G7 dhe BE, ne po shpallim një ndalim të investimeve të reja në Rusi”. Kjo do të zbatohet me një urdhër ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti amerikan Joe Biden.

Shtetet e Bashkuara nuk do të marrin pjesë në takimet e G20 në të cilat po merr pjesë Rusia, tha sot Sekretarja e Thesarit e SHBA-së, Janet Yellen.

Duke folur në Komitetin e Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve, Yellen tha se ajo ua kishte bërë të qartë këtë pozicion ministrave të tjerë të financave në grup./albeu.com