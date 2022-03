Ministria Financave në Japoni, ka njoftuar se do të ngrijë çdo burim në juridiksionin japonez për miliarderin rus Viktor Vekselberg dhe 16 anëtarë të Dumës, duke arritur në këtë në 61 persona që do të sanksionohen për shkak të pushtimit rus të Ukrainës.

Masa u njoftua vetëm 24 orë pasi SHBA vendosën sanksione ndaj miliarderëve të tjerë ruse.

Hirokazu Matsuno njoftoi gjithashtu se Japonia do të koordinohet me vende të tjera të G7 per sanksionet.