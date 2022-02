Pushtimi i Ukrainës, Britania e Madhe njofton 10 sanksionet e reja ndaj Rusisë

Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson ka njoftuar sanksionet ndaj Rusisë.

1. Të gjitha bankat kryesore ruse do të kenë aktivet e tyre të ngrira dhe do të përjashtohen nga sistemi financiar i Mbretërisë së Bashkuar. Kjo do t’i ndalojë ata të kenë akses në pagesat e sterlinës dhe kleringut përmes MB. Kjo përfshin një ngrirje të plotë dhe të menjëhershme të bankës VTB.

2. Legjislacioni do të ndalojë kompanitë e mëdha ruse dhe shtetin të mbledhin financa ose të huazojnë para në tregjet e Mbretërisë së Bashkuar.

3. Ngrirja e aseteve do të vendoset për 100 individë ose subjekte të reja.

4. Linja ajrore Aeroflot do të ndalohet të aterojë në Britaninë e Madhe.

5. Do të ketë një pezullim të licencave të eksportit me përdorim të dyfishtë për të mbuluar gjërat që mund të përdoren për qëllime ushtarake.

6. Brenda ditëve, Mbretëria e Bashkuar do të ndalojë eksportet e artikujve të teknologjisë së lartë dhe pajisjeve të rafinerisë së naftës.

7. Do të ketë një kufi për depozitat që rusët mund të bëjnë në llogaritë bankare të Mbretërisë së Bashkuar

8. Ka potencial për të hequr Rusinë nga pagesat e Sëift dhe “asgjë nuk është jashtë tryezës”.

9. Sanksione të ngjashme financiare do të shtrihen në Bjellorusi për rolin e saj në sulmin ndaj Ukrainës.

10. Mbretëria e Bashkuar do të sjellë pjesë të projektligjit për krimin ekonomik përpara pushimeve të Pashkëve.