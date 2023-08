Pushimet që u kthyen në tragjedi, si ndërroi jetë vogëlushja 1 vjeç e gjysmë pasi konsumoi metadon

Një ngjarje tragjike ndodhi në Tiranë një ditë më parë, kur vogëlushja Soleil Andolfi ndërroi jetë në spital.

Vajza një vjeç e gjysmë u sëmur teksa ishte me pushime me familjen në Delvinë dhe u dërgua në spitalin aty pranë, por nuk mund të bënin asgjë për të.

Nëna Lorinda, babai Alessandro, dy vëllezërit e vegjël dhe të gjithë familjarët janë shkatërruar nga dhimbja. Komuniteti i Delvinës dhe Centobuchi në Itali është gjithashtu i tronditur.

Vogëlushja Soleil Andolfi vdiq në vetëm 19 muajsh, papritur, ndërsa ishte me familjen e saj nga gjyshërit e saj nga nëna. Gjithçka ndodhi brenda pak ditësh. Në fakt familja e vogëlushes ishte infektuar me Covid gjatë pushimeve dhe më vonë vogëlushja kishte filluar të ndihej keq por nuk dihet nëse edhe ajo ishte pozitive.

Në momentin që Soleil filloi të përkeqësohej, ajo u transportua në spital ku nuk mund të bënin asgjë dhe ajo vdiq.

Analizat do të përcaktojnë shkaqet e vdekjes. Pra, ajo që supozohej të ishte një festë e shkujdesur është kthyer në një makth dhe më e keqja. Sipas mediave të ndryshme, vogëlushja konsumoi metadon, i cili u gjend aty nga daja i saj, i cili e përdorte.

Vetëm një vit e gjysmë dhe vogëlushja vdiq para syve të prindërve të saj Lorinda dhe Alessandro. Familja kishte jetuar për disa vjet në Centobuchi në via Borgo Nuovo së bashku me dy fëmijët e tjerë. Trupi i vogëlushes do të kthehet në Itali nesër, e shtunë 26 gusht. Në orën 16.30 varrimi do të bëhet në kishën Regina Pacis.