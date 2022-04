Punonjësit e huaj rrisin kostot e ofertës turistike në Shqipëri

Rritja e çmimit të karburantit, si dhe e mallrave të konsumit duket se do të ndikojë edhe në sezonin turistik të Durrësit.

Pjesërisht, ky ndikim negativ do të vijë edhe për shkak të punësimit të të huajve në këtë sektor, pagat e të cilëve përgjithësisht janë më të larta se sa ato të punonjësve vendas.

Në një nga komplekset turistike të Gjiut të Lalzit tashmë kanë nisur punë një grup punonjësish nga Serbia, ndërsa në të gjithë gjatësinë prej 62 km të plazhit që përfshin Bashkia e Durrësit po përgatiten punësime punëtorësh dhe specialistësh nga vende të ndryshme.

Megjithëse duket optimist për sezonin veror që po përgatitet, kryetari i Dhomës Rajonale të Tregtisë, Alban Isteri pohon se mungesa e krahut vendas të punës në turizëm, i ka detyruar operatorët turistikë që të punësojnë jo vetëm punëtorë nga Serbia, por edhe shtetas të huaj nga vende të tjera.

“Nga Italia prej vitesh vijojnë kontratat e punës me kuzhinjerë, produktet e të cilëve u përgjigjen kërkesave të turistëve vendas dhe të huaj – tha Alban Isteri për BIRN.

Sipas tij agjensitë e punësimit po punojnë edhe për kontrata të tjera pune me filipinas, etj.

Në restorantet e bregdetit shqetësimi kryesor mbetet rritja e çmimeve.

“Edhe unë do ti ngre çmimet – thotë për BIRN Agron Braho, duke më treguar menunë.

“Të gjithë llojet e peshkut kanë pësuar rritje në listë, e çfarë duhet të bëj unë – shprehet Agroni, ndërsa vazhdon të punojë në banak.

“Para një muaji e merrja peshkun gjuhëz të cilësisë së parë me 24 mijë lek kilogrami, ndërsa tani ka arritur në 28 mijë lek, vazhdon ai të flasë me lekë të vjetra.

Mesoburri ka filluar të punojë në sektorin e restoranteve që nga viti 1992, por ai thotë se rriitje çmimesh si kjo nuk ka parë kurrë.

“Mendo, në fillim ra tërmeti; parvjet ra pandemia, kurse tani po pësojmë pasojat e një lufte – thotë Agron Braho.

Në një nga magazinat e portit të peshkimit, një grup burrash kanë rrethuar Benin, punonjësin që po peshon dy arkat e fundit me peshk, të cilin sapo e ka sjellë motopeshkatorja.

Por kërkesat e konsumatorëve në ristorante janë shumë më të mëdha.

“Sigurisht – thotë Bujar Bala, dispeçeri veteran i sektorit të peshkimit. Qe prej një muaji më shumë se 30 peshkatore i kanë lidhur litarët nga kalatë dhe nuk kanë lëvizur nga vendi.

“Ikën kohët kur e merrnin naftën me 35 apo 70 lek – shprehet Bujari, që punon në dispeçeri prej 46 vitesh.

“Nuk e dimë se sa do të vazhdojë pagesa e naftës 150 lek për litër, me gjithë TVSH – thotë Bujari, duke shtuar se numri i armatorëve që i kanë mbyllur barkat po shtohet, ndërsa nga qeveria nuk ka asnjë sinjal pozitiv”.

“Ne nuk kemi probleme për peshkun, pasi japim dhoma me qera dhe kaq, por bashkë me rritjen e çmimit të ushqimeve dhe mallrave të tjera, kemi frikë se mos rriten korenti dhe uji – thotë Marjana Stepa, e cila në stinën e verës i jep me qera mjediset e shtëpisë që ka në plazh.

“Të paktën kështu dëgjojmë lajmet e televizorit – thotë Marjana, e cila që kur u përmirsua moti ka nisur të përgatisë banesën për turistët kosovarë.

Para se të ndahemi me të, Marjana kujtohet: “Edhe çmimet e çadrave e zhezloneve në rërë do të rriten, ja mbaje mend”.

Në një nga hotelet që ndodhen në vijën e parë të plazhit shqetësimi është I njejti.

“Nuk kemi nisur ende me prenotimet, pasi me këtë merren agjencitë, por e dimë se në gjysmën e dytë të qershorit mbërrijnë vizitorët e parë – tha për BIRN Alfred Spiro, që menaxhon hotelin.

“Nëse rritja e çmimit të ujjit dhe të energjisë do të bëhet realitet, ne me siguri të plotë që edhe ne do të rrisin çimet e dhomave, si dhe të shërbimit në restorant. Pastaj, mos harroni që do të na duhet të rrisim edhe pagat e punonjësve tanë, që si qytetarë ndeshen me të njejtat problemee– thotë Alfredi.

Duke folur për rënien e pritshme të turistëve nga Ukraina, por edhe atyre nga Polonia fqinje, turistët e të cilëve përbënin shumicën e të huajve në bregdetin e Durrësit, kryetari I DHTI, Alban Isteri, flet për parashikimet optimiste të kësaj vere.

“Ne besojmë se tani që e gjithë Evropa Perëndimore u hap pas dy viteve të vështirë përballë Covid-19, do të ketë një numër në rritje të turistëve nga vendet nordike, si dhe atyre nga vendet e Perëndimit.

Pas izolimit që zgjati shumë, sipas Isterit, etja e të huajve për pushime do ti drejtojë edhe në bregdetin e Durrësit.

Isteri thotë se tashmë kanë arritur një marrëvshje me bashkëpunimi me bashkinë e qytetit, që ndër të tjera lidhet edhe me imazhin e qytetit.

“E kuptojmë që turistët përveç ujit dhe diellit kanë nevojë edhe për veprimtari artistike -tha Isteri, duke shtuar: Kemi nisur bashkëpunimin edhe me Universitetin “Aleksandër Moisiu” dhe Autoritetin Portual Durrës, në mënyrë që të krijojmë në qytet mjedise për disa megafesta verore – përfundon kryetari I DHTI, Alban Isteri./BIRN