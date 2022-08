“Puna ime e parë”, Jeff Bezos poston duke ngrënë burger dhe patate të skuqura (FOTO LAJM)

Mega-miliarderi 58-vjeçar Jeff Bezos është filmuar teksa hante hamburger në McDonald’s.

Themeluesi i Amazon ka punuar duke përgatitur burgers në gjigantin e ushqimit të shpejtë si nxënës i shkollës së mesme.

“Puna ime e parë. Dhe ende i njëjti burger i mrekullueshëm. Gëzuar të dielën!”, ka postuar Bezos në Twitter.

Bezos renditet ndër individët më të pasur në botë, me një pasuri të vlerësuar prej 153.8 miliardë dollarësh, sipas Forbes. Ai dha dorëheqjen si CEO i Amazon në 2021, por ende shërben si kryetar ekzekutiv i kompanisë.

Bezos foli për kohën e tij kur kishte punuar në McDonald’s në Miami, si nxënës i shkollës së mesme, gjatë një interviste të vitit 2018 me Fast Company.

Bezos tha se koha e tij duke punuar në skarë në McDonald’s i mësoi atij se shërbimi ndaj klientit ishte “me të vërtetë i vështirë”.

“Unë kam qenë kuzhiniere. Ata nuk më linin askund pranë klientëve”, tha Bezos.

My first job. And still the same great burger. Happy Sunday! pic.twitter.com/3slx6dHUVa

— Jeff Bezos (@JeffBezos) August 28, 2022