Publikohet monedha e parë me portretin e Mbretit Charles III

Zbulohet monedha e parë me Mbretin Charles III dhe do të jetë në përdorim publik para fundit të vitit. Tek monedha “50 pens”, Mbreti Charles III është përballë majtas në monedhë, e në përputhje me traditën sheh në profil.

Ai nuk mban një kurorë, të cilën mbretërit e mëparshëm gjithashtu nuk e mbanin, megjithëse Mbretëresha Elizabeta II e bëri në pesë monedhat e prodhuara gjatë mbretërimit të saj.

I njëjti imazh do të përdoret në monedha nga 1 pens deri në 2 paund nga fillimi i vitit të ardhshëm. Teksti në monedhën e re thotë “CHARLI III • D • G • REX • ​​F • D • 5 PUND • 2022”, një shkurtim i latinishtes që do të thotë: Mbreti Charles III, me hirin e Perëndisë, mbrojtës i besimit.

Mbreti Charles u ngjit në fron më 8 shtator pas vdekjes së mbretëreshës Elizabeth II, nënës së tij. Këtë javë pallati tha se shkaku i vdekjes i regjistruar në certifikatën e saj të vdekjes ishte “pleqëria”. Ajo ishte 96 vjeç.