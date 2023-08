PSG dhe Mbappe drejt “divorcit”, klubi heq fanellat e futbollistit nga dyqani zyrtar

Paris Saint-Germain dhe Kylian Mbappe, një vit pas rinovimit solemn të partneritetit të tyre, duken aq të huaj sa asgjë në botë nuk mund t’i bashkojë.

Ultimatumit të menaxhmentit drejtuar sulmuesit ndërkombëtar për një rinovim të parakohshëm të kontratës së tij (e cila skadon në vitin 2024) ose një shitje të menjëhershme, nuk iu përgjigj kurrë nga futbollisti.

Mbappe është në kontratën e tij të pasur (90 milionë në vit dhe 40 milionë bonus besnikërie) me Parisin duke e lënë atë jashtë ekipit të parë dhe tani po vazhdon me zhdukjen e tij të plotë nga përditshmëria e klubit.

Pasi hoqi imazhin e tij nga të gjitha marrëveshjet reklamuese (ku prezenca e tij ishte më se dominuese), klubi vendosi të hiqte fytyrën e tij nga imazhi qendror i faqes zyrtare të Parisit dhe sot erdhi goditja e re.

Punonjësit e dyqanit zyrtar të Paris Saint-Germain po heqin nga raftet bluzat e Mbappes, duke treguar se xhami i thyer i marrëdhënies së tyre nuk mund të ringjitet.

— M.D. (@ManagerDeMadrid) August 7, 2023