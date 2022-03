Pse Zelensky është gjithmonë i veshur me të gjelbër?

Volodimir Zelenski, presidenti i Ukrainës, është kthyer në figurën përfaqësuese të një vendi të tërë që aktualisht është nën ofensivën e trupave ruse, të udhëhequra nga Vladimir Putin.

Zelensky është bërë një figurë dhe një hero, veçanërisht për shkak të aftësive të mëdha komunikuese që ka treguar që nga fillimi i pushtimit rus.

Në kemi parë imazhe të shumta që krahasojnë inskenimin dhe komunikimin mes Zelenskit dhe Putinit, ndërsa presidenti rus duket i ftohtë dhe i largët me të tijtë, Zelensky ka treguar gjithmonë një imazh të afërt me ekipin e tij dhe popullin ukrainas. Në fakt, shumë pyesin pse ai është gjithmonë i veshur me të gjelbër dhe nëse kjo ka të bëjë me teknikat e tij të komunikimit, raporton AS.

Afërsia dhe uniteti

Sipas revistës Letras Libres, Zelenski vendosi të braktisë kostumin kur qëndroi para kamerës dhe filloi të vishte një këmishë jeshile ulliri për të krijuar përshtypjen “se do të dilte për të mbrojtur vendin e tij krah për krah me bashkatdhetarët e tij”. Zelenski dëshiron të dërgojë një mesazh afërsie dhe uniteti përballë katastrofës që po përjeton populli i tij.

Nuk është për t’u habitur që presidenti aktual ukrainas e trajton veten kaq mirë para kamerës. Para se të punonte si politikan, ai ka punuar në botën e aktrimit, si aktor, skenarist dhe producent në kompaninë e produksionit Kvartal 95, ku ka punuar deri në vitin 2003.

Zelensky u diplomua në Drejtësi në Universitetin Ekonomik Kombëtar të Kievit në vitin 2000 dhe u zgjodh President i Ukrainës më 21 prill 2019, pothuajse tre vjet më parë, me 73.22% të votave.

Ndoshta Zelensky, duke U veshur me të gjelbër ulliri në rrobat e tij, dëshiron gjithashtu të dërgojë një mesazh force dhe guximi. Kjo nuancë e gjelbër është ngjyra e degës së ullirit të mbajtur nga pëllumbi i paqes, gjithashtu ngjyra e kurorave triumfale të dafinës që mbajnë fitimtarët. Zelensky në komunikim, di shumë mirë t’i dërgojë mesazhet e tij. /albeu.com/