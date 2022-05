Pse shëndoshemi? Ja 14 mite që mund t’ju besojmë

Bestytnitë popullore zakonisht janë të pabesueshme dhe të pa zbuluara ose të shpjeguara nga shkenca po këtu do të gjeni disa bestytni të cilat lehtësisht mund t’i keni dëgjuar.

A e kanë të dobëtit metabolizmin më të lartë? Në të vërtetë e kundërta është zakonisht e vërtetë. Sa më i madh të jetë trupi, aq më shumë kalori digjen për ta bërë punën. Por ka përjashtime. Mutacionet në një gjen (Krs2) janë më të shpeshta në obezitet, duke reduktuar aftësinë e qelizave për të metabolizuar glukozën dhe acidet yndyrore, por mbeten të rralla.

Në gjysmë moshë shëndoshemi gjithmonë? Për ta shmangur atë, thjesht qëndroni aktivë dhe hani pak më pak. Por, duke u plakur meshkujt kanë një nivel më të ulët të testosteronit, i cili redukton masën e muskujve dhe rrjedhimisht shkallën e përgjithshme metabolike. Te gratë, ekuilibri hormonal i mutuar mund të stimulojë oreksin dhe të ngadalësojë metabolizmin.

Të dobëtit e asimilojnë më pak ushqimin? Kaloritë e eliminuara me feçe janë pothuajse të njëjta, pavarësisht nga predispozita për të marrë yndyrë dhe fakti që ju keni ngrënë shumë. Ekuivalent me rreth 3% të kalorive të konsumuara.

A ju bën të ftohtit të humbni peshë? Kur lindim ne jemi të pajisur me depozita të indit dhjamor kafe që djegin acide yndyrore që gjenerojnë nxehtësi, por pastaj ne tentojmë t’i humbim ato. Njerëz të dobët, megjithatë, mbajnë pak edhe kur rriten. Duket se yndyra kafe është rritur në disa vullnetarë të cilët, për hir të shkencës, kanë mbetur në pantallona të shkurtra dhe bluza në një temperaturë prej 15 gradë për 6 orë në ditë për 10 ditë.

Gjumi ju bën të humbni peshë? Mungesa e zgjatur e gjumit rrit oreksin sepse zvogëlon hormonin e ngopjes dhe rrit urinë (përkatësisht leptinën dhe grelinin), duke ndërhyrë gjithashtu me lirimin e insulinës. Por shumë orë gjumë rrisin rrezikun e fitimit të peshës.

Të qëndrosh gjithmonë në dietë është kundër-produktive? Ushqimi rrit normën metabolike përmes oxymomodulin hormon, ndërsa dieta depresionon metabolizmin. Por nuk ka dëshmi bindëse se efekti yo-yo e bën të gjithë peshën e humbur, as që humbja e peshës ngadalë është një garanci kundër kthimit të yndyrës.

Digjen kalori edhe pas stërvitjes? Quhet “paszbulim” dhe është rritja e metabolizmit të lidhur me aktivitetin e shërimit që ndodh ndërmjet 3 dhe 24 orë pas stërvitjes, në varësi të intensitetit dhe kohëzgjatjes së saj. Është më e madhe për ushtrimet e rezistencës, por mbetet shumë modeste.

Gjimnastika me stomak bosh djeg më shumë yndyrë? Ushqimi para stërvitjes siguron glukozën e nevojshme për një veprimtari më intensive fizike, por ka të ngjarë që moslejimi i tij të digjet më shumë, prandaj sipas disa specialistëve dy strategjitë duhet të kombinohen.

Shtesat stimulojnë metabolizmin? Shumica e shtesave ushqimore nuk i mbajnë premtimet e tyre dhe është gjithmonë më mirë të ndryshoni dietën në vend të marrjes së shtesave. Por ka disa tregues se kafeina, kreatina, lëngu i panxhari dhe vaji i peshkut ndihmojnë pak në performancat atletike.

Ngrënia më shpesh rrit shkallën metabolike? Rritja është e përkohshme dhe marrja e ushqimit ndikon në reagimin e trupit ndaj insulinës, hormon që rregullon nivelin e glukozës në gjak. Një studim argumenton se nëse jepni të njëjtën sasi ushqimi, të ndarë në 3 vakte ose 14 snacks, njerëzit që hanë më shpesh janë më pak të uritur, kanë një metabolizëm më të lartë dhe një kontroll më të mirë të glukozës në gjak.

Disa ushqime na ndihmojnë në humbjen e peshës? Pavarësisht nga besimi i përhapur, kafeina dhe theina nuk ndihmojnë djegien e yndyrës gjatë stërvitjes, por mund të zvogëlojnë perceptimin e lodhjes duke ju lejuar të stërviteni më gjatë. Capsaicin nga chilli mund të stimulojë yndyrnat kafe, ndërsa fibra mund të zvogëlojë oreksin.

Të hash yndyra ndihmon në djegien e yndyrës? Nuk ka dallime të mëdha në shkallën e përgjithshme metabolike midis atyre me një dietë të lartë me yndyrë dhe të varfër me karbohidrate ose anasjelltas. Por proteinat mund të kenë efekt, duke rritur ndjenjën e ngopjes dhe duke kërkuar më shumë kalori për tretje.

Për të marrë rezultate, a keni nevojë për sprint? Numri i kalorive të djegura është i njëjtë, pavarësisht nëse ju vraponi ose ecni, nëse lëvizni me të njëjtën shpejtësi. Është kohëzgjatja që ka rëndësi. Për më tepër, një person që shkon për një kilometër në një shpejtësi prej 11 km / h, për shembull, nuk konsumon më shumë kalori sesa nëse ka ecur për dy kilometra në 5.5 km / h.

Të hash natën është keq? Ndjeshmëria e insulinës është më e mirë në mëngjes, kështu që sheqernat dhe karbohidratet janë më të përshtatshme për të filluar ditën sesa për t’i dhënë fund. Gjatë natës ka më shumë gjasa që të ruhet në formën e yndyrës. Duket se një mëngjes me kalori të lartë dhe një drekë me kalori të ulët peshojnë më pak në shkallën e një mëngjesi, e ndjekur nga një drekë e shëndetshme.