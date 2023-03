Pse SHBA-ja synon ta bllokojë TikTokun dhe a është e mundur kjo

TikToku mbledh të dhëna të ngjashme si aplikacionet e tjera, por zyrtarët amerikanë janë të shqetësuar se këto të dhëna mund të bien në duart e qeverisë kineze. SHBA-ja tha se këto të dhëna mund të përdorën për t’i spiunuar amerikanët, ose për të përhapur propagandë.

Rruga e mundshme e zbatimit të ndalimit nga qeveria do të bëhej duke iu kërkuar sistemeve Apple dhe Google ta hiqnin TikTokun nga platformat e tyre.

Kjo do të nënkuptonte se përdoruesit nuk do të mund ta shkarkonin TikTokun nga këto dy platforma, por ata që tashmë e kanë këtë rrjet në telefonat e tyre do të mund ta përdornin.

Me kalimin e kohës, aplikacioni do të ndalonte marrjen e përditësimeve, gjë që do të shkaktonte probleme për përdoruesit./Albeu.com/