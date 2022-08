Pse Ronaldo nuk mund të largohet nga Man United

Ylli i futbollit botëror, Cristiano Ronaldo po përpiqet të largohet nga Manchester United. Megjithatë, një nga bashkëpronarët e klubit është kategorikisht kundër largimit të golashënuesit 37-vjeçar. Bëhet fjalë për Joel Glaser.

Sipas Manchester Evening News, Glazer beson se shitja e Ronaldos është irracionale, pasi skuadra nuk ka një zëvendësues të denjë për të. Joel synon të mbajë Cristianon derisa të gjendet një zëvendësues i denjë për të në Old Trafford.

Vetë Cristiano deklaron pa u lodhur dëshirën e tij për t’u larguar nga United. Sulmuesi është i pakënaqur me transferimin e klubit, si dhe me faktin që Djajtë e Kuq nuk do të luajnë në Ligën e Kampionëve. /albeu.com/