Pse raketat e reja të Ukrainës po i bëjnë “kërdinë” ushtrisë ruse

“Depot e municioneve ruse janë ndoshta vendet më të pasigurta në çdo zonë lufte,” sipas një manuali të ushtrisë amerikane të botuar në vitin 2016.

“Municionet nuk po ruheshin në mënyrë të sigurt dhe shumë prej tyre datonin nga epoka sovjetike, afër datës së skadencës. Diçka e tillë do të shkaktojë një tendosje serioze të logjistikës në sistemin rus”, përfundoi ai.

Gjeneralët ukrainas tani po e vënë në provë këtë teori.

Më 11 korrik, një depo municionesh ruse në Nova Kakhovka në Ukrainën jugore shpërtheu në mënyrë spektakolare. Imazhet satelitore treguan se i gjithë objekti u zhduk brenda natës. Mendohet se është “viktima” e fundit e Sistemit të Raketave të Artilerisë së Lëvizshmërisë së Lartë (himars), -armë të cilat Amerika filloi t’i dërgonte në Ukrainë në fund të qershorit.

Amerika ka dërguar 8 sisteme raketash HIMARS dhe më 8 korrik tha se do të dërgonte katër të tjerë. Secila prej tyre mbart një grup prej gjashtë raketash të drejtuara nga gps dhe me një rreze të gjatë deri në 84 km ose më shumë – gati tre herë më shumë se rrezet e raketave që vendi ka dërguar më parë.

Zyrtarët amerikanë janë treguar të kujdesshëm për dërgimin e armëve të tilla derisa u bë e qartë se Ukraina do t’i përdorte ato në mënyrë efektive. Edhe pse ato duken të ngjashme me raketat e epokës sovjetike, ato janë shumë më të sakta dhe duhet të përdoren për të ruajtur municionet, raporton abcnews.al.

Deri më tani, Ukraina duket se po e kalon atë test. Objekti i Nova Kakhovka ishte ndoshta depoja e 19-të e tillë që është përfshirë nga flakët që nga 27 qershori, sipas një raporti nga Kyle Glen, një analist. Një sulm në provincën Kherson më 10 korrik thuhet se ka vrarë komandantin e Divizionit të 20-të të Rusisë dhe disa nga oficerët e tij të lartë, së bashku me shefin e shtabit të korpusit të ushtrisë së 22-të.

Sulmet duket se kanë ndodhur përgjatë vijës së frontit, nga Luhansk në lindje deri në Kherson në jug. Kirill Mikhailov i Ekipit të Inteligjencës së Konflikteve, një grup kërkimor tha se nga katër sistemet raketore janë vendosur në bregun e majtë të lumit Dnipro dhe janë përdorur kundër objektivave në Kharkiv, Zaporizhzhia dhe Donbas. Kohët e fundit, një tjetër është vendosur në bregun e djathtë dhe duket se po përgatit terrenin për një kundërofensivë rreth provincës Kherson.

Komandantët ukrainas janë shprehur se HIMARS po e kthejnë luftën në favor të tyre pas humbjes së fundit të Severodonetsk dhe Lysychansk, qytete në Luhansk. Një kolonel tha se se arma po rezulton efektive kundër një sërë objektivash, nga postet e komandës deri te kazermat.

Ukraina duket se po përdor raketa të epokës sovjetike për të shkatërruar sistemet ruse të mbrojtjes ajrore, përpara se të nisë ofensivat e tjera. Koloneli thotë se do të nevojiteshin dhjetëra raketa të tjera për të nisur një kundërsulm efektiv.

Ai gjithashtu tha se sistemet raketore HIMARS mund të bëhen më pak efektivë ndërsa Rusia rigrupon trupat duke “fshehur” objektivat kryesore. Por fakti që ushtria ruse nuk mori masa të tilla paraprake, pavarësisht javëve të njoftimit se Ukraina do të furnizohej së shpejti me raketa të tilla nxjerr në pah një problem strukturor.

Ushtria e Amerikës tenton të zhvendosë dhe të fshehë depot e saj të municioneve në një numër vendesh më të vogla. Ushtria ruse, e cila mbështetet te trenat për të zhvendosur municionet dhe muskujt e njeriut për t’i ngarkuar ato në kamionë, në vend të kësaj ka krijuar depo të mëdha afër hekurudhave.

Kjo ishte diçka pozitive sigurisht derisa u shfaqën HIMARS. Zhvendosja e këtyre depove do të kërkonte një sasi të madhe pajisjesh të reja ose fuqi punëtore. Edhe nëse Rusia do ta zhvendoste zinxhirin e saj të furnizimit me përpikëri jashtë rrezes së sistemeve raketore HIMARS, afati mund të jetë vetëm i përkohshëm.

Amerika, e kujdesshme për përshkallëzimin, dërgoi sistemet raketore me kusht që Ukraina të mos i përdorte kundër objektivave në tokën ruse. Si një masë paraprake të mëtejshme, SHBA-ja nuk dërgoi raketat me rreze më të gjatë: Sistemin Raketor Taktik të Ushtrisë (atacms) me rreze veprimi 300 km.

Nëse do të vepronte kështu, çdo centimetër katror i territorit të pushtuar nga Rusia do të ishte brenda rrezes së Ukrainës. Kjo përfshin Krimenë, të cilën Rusia e aneksoi në vitin 2014, si dhe urën e Kerçit që e lidh atë me Rusinë, anijet në portet e Krimesë dhe shumë objektiva të tjerë./abcnews.al/