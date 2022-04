Pse qindra afrikanë duan të luftojnë në Ukrainë?

Që nga formimi i Legjionit të Huaj për të luftuar në Ukrainë me urdhër të Presidentit Volodymyr Zelensky, tre ditë pas sulmit rus, qindra afrikanë nga i gjithë kontinenti kanë shprehur dëshirën për t’u bashkuar me të në luftën kundër forcave ruse.

Për të zbuluar motivet pse afrikanët rrezikojnë të marrin pjesë vullnetarisht në një luftë të ashpër që shpërtheu larg kontinentit të tyre, britanikja The Independent botoi një raport gazete që përmbante intervista me një numër afrikanësh që kanë shprehur dëshirën për t’u bashkuar me Legjionin e të Huajve, si dhe mendime të disa analistëve mbi fenomenin.

Një hetim nga gazetarët e The Independent, Portia Crowe dhe Asylum Momar Lo, zbuloi se niveli i pjesëmarrjes së afrikanëve i befasoi analistët politikë, pasi ambasadat e Ukrainës në shumë vende afrikane morën qindra kërkesa për t’iu bashkuar Legjionit të Huaj të Ukrainës.

Gazeta raporton nga burime në ambasadat e Ukrainës në Afrikën e Jugut dhe Nigeri se ata kanë marrë qindra kërkesa, të dërguara me telefon, e-mail ose personalisht, për t’iu bashkuar luftës.

Ambasadorja e Ukrainës në Afrikën e Jugut tha në një intervistë për mediat se ambasada e saj u përmbyt me mesazhe menjëherë pas themelimit të Legjionit të Huaj me urdhër të Presidentit Zelensky në fund të shkurtit, tre ditë pas fillimit të pushtimit.

Ambasada e Ukrainës në Kenia tha gjithashtu se kishte marrë një sërë kërkesash, si dhe civilët afrikanë të intervistuar nga The Independent në Ugandë dhe Burundi, vende pa ambasada ukrainase, gjithashtu shprehën dëshirën për t’u rekrutuar e luftuar në Ukrainë, por nuk dinin si ta bënin këtë.

Gazeta thekson se Damien Magrou, zëdhënës i Legjionit të të Huajve në Ukrainë, ka konfirmuar se ka “disa legjionarë” nga Afrika, por nuk ka dhënë detaje për numrin apo kombësinë e tyre.

Një zyrtar ushtarak ukrainas tha muajin e kaluar se rreth 20,000 luftëtarë nga të paktën 50 vende i ishin bashkuar Legjionit të Huaj.

Një hetim gazete zbuloi disa gjëra që i motivojnë afrikanët të luftojnë në radhët e Legjionit të Huaj për të mbështetur Ukrainën, duke përfshirë motivet politike, pasi shumica thanë se mbështetja dhe ndihma për Ukrainën janë motivimi i tyre kryesor. Të tjerë përmendën motive të ndryshme, veçanërisht dëshirën për të emigruar në Evropë.

Kievi aktualisht ofron hyrje pa viza për shtetasit e huaj që dëshirojnë të luftojnë forcat ruse, një mundësi e rrallë për qytetarët e vendeve afrikane që dëshirojnë të vijnë në Evropë, pasaportat e të cilëve shpesh vlerësohen si më të dobëtat midis vendeve të botës.

Shumë afrikanë, të cilët nuk kanë pasaporta, emigrojnë në Evropë përmes kanaleve të paligjshme. Ata nisin udhëtime të gjata dhe të rrezikshme nga toka dhe deti që mbartin një sërë rreziqesh, si ekspozimi ndaj dhunës, diskriminimit dhe ndalimit gjatë udhëtimit të gjatë.

Hetimi citoi gjithashtu Steven Gruzd, kreun e Departamentit të Qeverisjes dhe Diplomacisë në Institutin e Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Afrikën e Jugut, të ketë thënë: “Nëse mendojmë për këtë, do të zbulojmë se vullnetarët janë kryesisht njerëz të rinj dhe të aftë që e shohin luftën në Ukrainë si një biletë për t’u larguar nga Afrika dhe një mënyrë për të hyrë në Evropë dhe më pas për të qëndruar atje.”

Ibrahim Nyei, një studiues në Qendrën për Demokraci dhe Zhvillim, një organizatë për të drejtat e njeriut, beson se shumica (afrikanët që aplikojnë për të shkuar në Ukrainë) tashmë janë përpjekur të udhëtojnë në Evropë me rrugë të paligjshme.

Ndër vullnetarët që duan t’i bashkohen Legjionit të të Huajve ukrainas është Alassane Faye, me të cilin foli The Independent. Kur punëtori senegalez i ndërtimit Alassane Faye pa lajmin e pushtimit rus të Ukrainës, ai menjëherë ndjeu një dëshirë të fortë për të ndihmuar.

“Unë nuk mund ta duroj padrejtësinë dhe nuk më pëlqen që njerëzit të vuajnë,” tha Faye, një 45-vjeçare që jeton në një qytet të vogël jo shumë larg kryeqytetit të Senegalit.

Faye ka nisur tashmë komunikimin me telefon me ambasadën e Ukrainës në Dakar dhe ka njoftuar zyrtarët atje se dëshiron të bashkohet me luftën në radhët e Legjionit të Huaj. Ambasada e udhëzoi atë të raportonte në internet, por qeveria senegaleze në atë kohë kërkoi që të ndalohej rekrutimi i qytetarëve të saj pasi numri i njerëzve të regjistruar për të dalë vullnetarë në Kiev arriti në 35 senegalezë në fillim të marsit.

Faye theksoi se ai nuk donte të “përdorte luftën” për përfitime personale, por ishte e qartë nga fjalët e tij se përpjekjet e tij për t’u bashkuar me Legjionin e të Huajve në Ukrainë ishin pjesërisht të motivuara nga mundësia për të kërkuar punë atje kur të mbaronte lufta.

Faye i tregoi gazetës përvojën e tij në vitin 2005, kur autoritetet e kapën atë duke u përpjekur të emigronte me një varkë peshkimi në Spanjë. Ai tha se një mik që i kishte para borxh i ofroi të kalonte përvojën në këmbim të pagesës për shpenzimet e udhëtimit. Por Faye u arrestua shpejt së bashku me dy miq të tjerë pasi hipën në anije.

Hetimi tregon se qeveritë e shumë vendeve afrikane po i pengojnë qytetarët e tyre të dalin vullnetarë kundër pushtimit rus në Ukrainë, ndryshe nga pozicioni i vendeve si Kanadaja, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat nuk i penguan qytetarët e tyre të duke iu bashkuar Legjionit Ndërkombëtar të Ukrainës.

Kjo mund të jetë për shkak të shqetësimeve për pasojat e mundshme pasi luftëtarët kthehen në shtëpitë e tyre nga lufta.

Ibrahim Nyei i Qendrës për Demokraci dhe Zhvillim thotë se ai mund të dëshirojë “të shmangë atë që ndodhi në Libi”, ku të rinjtë afrikanë në disa raste shkuan për të luftuar si mercenarë (gjatë luftës që përmbysi Muammar Gaddafin) dhe u kthyen nga tendencat e dhunshme dhe u bashkuan me disa lëvizjet e armatosura në vende të tilla si Mali, Nigeria dhe Çadi.

Hetimi vë në dukje një faktor tjetër që mund t’i shtyjë qeveritë në disa vende afrikane t’i ndalojnë qytetarët e tyre të bëjnë vullnetarë në luftë, dhe ky është frika e prishjes afatgjatë të marrëdhënieve me Rusinë./albeu.com