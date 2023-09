Pse qëndroni në një marrëdhënie që ju lëndon?

Ju e dini mirë se sa shumë dhemb. Megjithatë, ja ku jeni, duke u përpjekur të ndryshoni një situatë në të cilën me të vërtetë duket se nuk ka kthim prapa.

Pse qëndroni në marrëdhënie që ju lëndojnë?

Sepse ju besoni se dashuria e vërtetë duhet të lëndojë

Nëse besoni se nuk është dashuri e vërtetë nëse nuk dhemb dhe se dashuria e vërtetë duhet të jetë shumë intensive dhe të shkaktojë plagë të thella emocionale, do të përfundoni duke normalizuar vuajtjet. Sigurisht, emocionet e pakëndshme shpesh janë pjesë e një marrëdhënieje, por kur nuk ka hapësirë për ato të këndshme, gjithçka humbet kuptimin e saj.

Sepse ke frikë të jesh vetëm

Frika nga vetmia ose mos gjetja e një partneri është një nga shkaqet më të zakonshme për të qëndruar në marrëdhënie që ju lëndojnë. Keni frikë se mos keni dikë që të jetë me ju dhe t’ju mbrojë, pa e kuptuar që edhe pse keni një partner, ju ende ndiheni vetëm.

Sepse nuk keni pasur kurrë një marrëdhënie të shëndetshme

Nëse modeli i vetëm i marrëdhënies që njihni është ai që prodhon një dozë të lartë vuajtjeje dhe është i ndërtuar mbi dinamikë jofunksionale, do të përfundoni duke normalizuar këtë lloj lidhjeje. Do të mendoni se nuk është e mundur të ndërtoni një lloj dashurie të shëndetshme dhe të këndshme.

Kur manipulimi dhe keqtrajtimi kanë ndodhur në shumicën e marrëdhënieve tuaja, ju filloni t’i pranoni ato si pjesë të marrëdhënieve tuaja të reja. E njëjta gjë ndodh nëse jeni mësuar me mungesë respekti ose shenja mosinteresimi. Ju filloni të dyshoni se kështu janë marrëdhëniet.

Sepse mendoni se nuk meritoni më mirë

Krahas dorës me vetëvlerësimin e dobësuar është besimi se nuk meritoni një dashuri më të mirë se ajo që po përjetoni. Për këtë arsye, ju përfundoni duke u përballur me një realitet të dhimbshëm dhe të mjerueshëm. Përveç kësaj, ndjenjat tuaja të pasigurisë mund të bëhen edhe të rrezikshme, pasi ato mund t’ju bëjnë të toleroni dhe madje të justifikoni qëndrimet agresive.

Sepse ju doni të shmangni dhimbjen e ndarjes me çdo kusht

I keni thënë ndonjëherë vetes “Kjo është hera e fundit që do të bie në dashuri”, pasi kalova një ndarje? Në të vërtetë, dhimbja që ndjen kur ndahesh nga një person që e do ose e do shumë është e madhe. Kur t’ju ndodhë, mund t’i premtoni vetes se nuk do të kaloni më kurrë të njëjtën gjë.

Sepse jeni të shqetësuar për atë që do të thonë të tjerët

Ju jeni shpesh subjekt i kërkesave sociale, pritshmërive të të tjerëve dhe direktivave të familjes. Këto çështje ndikojnë në zgjedhjet që bëni çdo ditë: nga mënyra se si visheni tek kë të zgjidhni si partner, madje edhe nëse do të vazhdoni apo jo një lidhje.