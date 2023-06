Pse policia kontrolloi kampin muxhahedin në Manzë? Hoxha: U kërkua nga aleatët

Gazetari investigtiv Artan Hoxha, ka dhënë detaje të reja mbi aksionin e Policisë së Shtetit për të ndërhyrë në kampin e Muxhahedinëve (MEK) të vendosur në Manzë të Durrësit.

I ftuar në “Top Tolk”Hoxha tha se ndërhyrja e policisë Shqiptare në kampin e MEK ëhstë bërë pasi u është kërkuar nga ndërkombëtarët.

Sipas tij nga ky kamp janë bërë sulme kibernetike ndaj shteteve aleate të NATO.

“Sigurisht që ndërhyrja e sotme e policisë është kërkaur nga aelatët, pasi nuk mund të ndërhynte as me urdhër të SPAK e as me urdhër të Rrumbullakut. Nga aty brenda janë bërë sulme kibernetike ndaj vendeve aleate të NATO, duke cënuar sigurinë kombëtare të këtyre shteteve“, u shpreh Hoxha.