Pse nuk e kemi parë kurrë mbretëreshën Elizabeth II shtatzënë

Njerëzit në mbarë botën janë të intriguar nga shtatzënitë mbretërore. Po, nuk kemi parë kurrë asnjë fotografi të Mbretëreshës Elizabeth II me një bark të rrumbullakosur, edhe kur ajo priste Princin Andrew , Dukën e Jorkut, të cilin e lindi në vitin 1960, duke u bërë monarku i parë në 103 vjet.

Madhëria e saj ka sjellë katër fëmijë në jetë. Mbreti Charles III dhe Anne, Princesha Royal, kanë lindur para se ajo të ngjitej në fron. Princi Eduard lindi 12 vjet në mbretërimin e Mbretëreshës në 1964.

Disa fansa mbretërorë kanë vënë re se monarkja e ndjerë ishte fotografuar vetëm një herë me një bark të rrumbullakosur dhe fotografia nuk ishte e qartë apo nga afër.

Kjo pasi në atë kohë konsiderohej tabu që gratë shtatzëna të shiheshin në publik. Në një raport nga The New York Times , në vitin 1948, Buckingham Palace ndau një njoftim ku shkruhej, “Lartësia e saj Mbretërore Princesha Elizabeth nuk do të ndërmarrë asnjë angazhim publik pas fundit të qershorit”.

Princesha e atëhershme lindi mbretin tani Charles pesë muaj më vonë. Mbretëresha gjithashtu nuk i prezantoi fëmijët e saj në shkallët e spitalit pas lindjes së tyre, gjë që është bërë traditë për prindërit mbretërorë sot, duke përfshirë Princeshën Diana dhe Kate Middleton, princeshën e re të Uellsit.

Në fakt, Princi William ishte trashëgimtari i parë që lindi në një spital. Një ditë pas lindjes së tij, Princesha Diana dhe Mbreti Charles u fotografuan me të teksa dilnin nga spitali St Mary në Paddington. Middleton dhe Princi William pozuan gjithashtu në mënyrë të ngjashme pas lindjes së Princit George në 2013.

Diku tjetër, Mbretëresha thuhet se e përçmonte fjalën “shtatzënë” dhe e ndaloi atë të përdorej për shkak se i dukej “vulgare”.