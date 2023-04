Pse nuk duhet ta ndani kurrë peshqirin me dikë tjetër

Mund të duket si një kontradiktë, por pavarësisht se përdoret për të tharë trupin tuaj të sapopastruar pas një banje ose dushi, peshqiri juaj është në të vërtetë i aftë të përhapë mikrobet. Peshqirët, veçanërisht ata të lagësht që kanë mbetur të varur për një kohë të gjatë, mund të mbajnë një gamë të gjerë bakteresh, virusesh dhe myku, shpjegon Klinika Cleveland.

Dhe nuk janë vetëm peshqirët e banjës që mund të preken. Një studim i vitit 2014 i publikuar në Food Protection Trends tregoi se koliformet u gjetën në gati 90% të peshqirëve të duarve dhe 25% u zbulua se përmbanin E. coli. Për më tepër, një studim i vitit 2020 i botuar në Gazetën Afrikane të Sëmundjeve Infektive mblodhi 50 peshqirë për analizë dhe zbuloi se të gjithë përmbanin baktere E. coli dhe 96% gjithashtu përmbanin baktere Staphylococcus aureus.

Në vitin 2019, Drench anketoi publikun britanik dhe zbuloi se 56% e çifteve thanë se ndajnë peshqirët. Fatkeqësisht për këto çifte, ky mund të jetë një problem duke pasur parasysh përmbajtjen e lartë të mikrobeve që gjendet në shumicën e peshqirëve të banjës. Përveç ndarjes së baktereve, përdorimi i peshqirit të dikujt tjetër mund t’ju ekspozojë ndaj lëkurës së vdekur dhe folikulave të flokëve të partnerit tuaj, të cilat mund të transferojnë bakteret prej tyre tek ju.

Kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se ju do të sëmureni automatikisht vetëm sepse po përdorni peshqirin e partnerit tuaj. Megjithatë, nëse keni lëkurë të thatë ose një prerje diku në trupin tuaj, mikroorganizmat patogjenë të pranishëm në peshqirin tuaj mund të gjejnë rrugën e tyre në trupin tuaj, duke çuar në sëmundje ose infeksion.

Sipas Healthline, është një ide e mirë të shmangni fshirjen me peshqirë të lagur, duke i lejuar ato të thahen plotësisht ndërmjet përdorimit. Ju gjithashtu duhet t’i lani ato rregullisht, të paktën pasi të keni përdorur një peshqir të veçantë tre herë. Sigurisht, ka disa situata kur një peshqir duhet të futet në lavatriçe pas vetëm një përdorimi. Kjo përfshin peshqirët e përdorur në palestër, por edhe peshqirë të varur në një banjë që priret të jetë më i lagësht, dhe çdo peshqir që ka marrë lëngje trupore në të.

Duhet të keni parasysh edhe llojin e peshqirit që përdorni. Për shembull, peshqirët prej pelushi mund të kërkojnë më shumë kohë për t’u tharë, ndërsa peshqirët me mikrofibër thahen mjaft shpejt, duke i bërë ato ideale për ata që duan të fshihen në palestër. Gjithashtu, nëse është e mundur, duhet t’i varni peshqirët në një shufër peshqiri, në krahasim me një grep, i cili do të lejojë tharje më të plotë. Duke i mbajtur peshqirët tuaj të thatë dhe duke i larë rregullisht, do t’i mbani larg mikrobet dhe do të siguroheni që të qëndroni të pastër edhe pasi të fshiheni me ta. /albeu.com