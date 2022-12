Pse nuk duhet ta hedhim ujin me të cilin kemi zier patatet?

Përveç ujit në të cilin lajmë qiqrat, nuk duhet të hedhim as ujin në të cilin ziejmë patatet.

Hulumtimi

Sipas studimeve të organizatës kërkimore Potatoes USA, u zbulua se patatet janë burim i vitaminës C, një vitaminë e njohur për aktivitetin e saj antioksidues dhe për forcimin e sistemit imunitar. Hulumtimi gjithashtu tregoi se ato përmbajnë më shumë kalium se banania. Një lëndë ushqyese që parandalon fryrjen. Lëndë të tjera ushqyese të identifikuara gjatë hulumtimit janë vitamina B6, por edhe hekuri.

Një sasi e madhe e përmbajtjes së patates në këto minerale dhe vitamina përfundon në ujë gjatë zierjes dhe është keq t’i derdhni në lavaman.

Dobishmëria

Për shkak të niseshtës që përmban ky ujë ka edhe veti koaguluese. Pra, mund ta përdorim për të lidhur salcat, supat dhe lëngjet. Një zgjedhje ideale për ata që duan të përdorin një trashës pa gluten. Gjithashtu, nëse po bëjmë pure dhe nuk kemi qumësht, uji i patates do të bëjë të njëjtën punë si materiali që mungon. Dhe pureja jonë do të dalë, me ngjyrë të çelur, por edhe vegane, gjithmonë me kusht që të mos shtojmë asnjë derivat tjetër shtazor.

Si dhe sa kohë ruhet

Mund të ziejmë patatet, por nuk kemi ndërmend të bëjmë ndonjë përgatitje tjetër së shpejti për të shtuar “ujin e patates”.

Mund të ruhet në frigorifer për një javë në një shishe ose kavanoz të mbyllur fort. Në afat më të gjatë, mund ta vendosim në frigorifer. Ne do të jemi në gjendje ta përdorim disa javë më vonë. Është mjaft i përshtatshëm për të bërë kuba akulli me të, të cilat më pas do t’i shtojmë në recetën përkatëse.