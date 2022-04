Pse lëngu i lakrës së kuqe është një ndër pijet më të shëndetshme që mund të pini

Gazrat e stomakut janë një çrregullim që po prek gjithnjë e më shumë njerëz, por problemet e tretjes nuk duhet të jenë pjesë e rutinës tuaj ditore.

Lakra e kuqe është një nga përbërësit më të mirë që mund të konsumoni për të normalizuar sistemin tuaj të tretjes dhe për të rrahur fryrjen e barkut. Ndihmon në funksionimin e zorrëve dhe ka përfitime të tjera.

Forcon sistemin imunitar – Lakra e kuqe përmban vitaminë C dhe vitaminë K, së bashku me shumë vitamina dhe minerale të tjera thelbësore. Vitamina C në lakrën e kuqe vepron si një antioksidant i fuqishëm që ndihmon në luftimin e inflamacionit në trup duke mbrojtur qelizat nga dëmtimi. Vitamina C i siguron trupit tuaj forcën dhe mbështetjen e nevojshme për të luftuar pushtimin e baktereve dhe infeksioneve dhe për ta mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm.

Zorrë e shëndetshme – Fibra e patretshme në lakrën e kuqe ndihmon në funksionimin e duhur të sistemit të tretjes për të parandaluar kapsllëkun. Ndihmon gjithashtu në lehtësimin e simptomave të kushteve gastrointestinale, siç është sindroma e zorrëve të irrituara. Lëngu i lakrës së kuqe ndihmon në mbajtjen e sistemit të tretjes të lumtur dhe të shëndetshëm.

Lufton inflamacionin – Lakra e kuqe përmban fitonutrientë, të cilët janë përbërës natyralë anti-inflamatorë. Një studim i botuar në Research in Pharmaceutical Science zbuloi se ngrënia e lakrës çoi në një ulje të ënjtjes. Fitonutrientët në lakrën e kuqe e bëjnë atë një ilaç natyral për fryrjen dhe inflamacionin.

Sëmundjet kronike – Antioksidantët në lakrën e kuqe mund të ndihmojnë në parandalimin ose kthimin e dëmtimit të ADN-së që mund të çojë në çrregullime kronike të tilla si sëmundja Alzheimer, sëmundja Huntington dhe sëmundja Parkinson.

Një studim zbuloi se në krahasim me bimët e tjera të ngrënshme, lakra e kuqe u zbulua se zvogëlonte dëmtimin endogjen të ADN-së në qelizat e kancerit të zorrës së trashë. Studiuesit arritën në përfundimin se lakra e kuqe kishte aftësi për të luftuar sëmundjet dhe mund të ishte një nga ushqimet kryesore që luftojnë kancerin.

Recetë e lëngut të lakrës së kuqe: 1 lakër të kuqe, 1/3 lugë çaji piper kajene, 1 grusht koriandër, 1 copë rrënjë xhenxhefili, 1/4 limon, 1/2 filxhan ujë kokosi. Mënyra e përgatitjes: I trazoni të gjitha së bashku në blender me pak akull ose ujë nëse është e nevojshme.