Pse janë të rëndësishme dremitjet e shkurtra gjatë ditës

Jeni në shtëpi, ndiheni pak të lodhur dhe puna tjetër që duhet të bëni mund të presë? Flini pak gjumë. Një sy gjumë mund të jetë i shkurtër në kohëzgjatje, por shumë e dobishme për trupin tuaj.

Një “dremitje me energji”, siç njihet në anglisht, përkufizohet si gjumë i lehtë që zgjat nga 2 deri në maksimum 10 minuta. Sipas Didier Cugy, një mjek i specializuar në temën e gjumit, edhe një pushim i shkurtër nga përditshmëria mund të sjell përfitim për shëndetin dhe energjinë tonë.

“Kur bëjmë një dremitje të shpejtë, hyjmë në një proces që ndërpret përkohësisht nevojën tonë për gjumë, e cila rritet gjatë ditës”, thekson Cugy, duke shtuar se relaksimi i trupit dhe i pjesës tjetër të shpirtit që mund të rezultojë në disa minuta gjumë është shumë më i rëndësishëm nga sa mendojmë, pasi ato veprojnë si injeksione energjie.

Nuk ka rëndësi se ku flemë. Në një divan, në një karrige, në një kolltuk, edhe me kokën në tavolinë gjatë një pushimi nga puna, një dremitje e shkurtër mund ta zgjojë trupin dhe ta kthejë atë pothuajse në gjendjen në të cilën ishte kur filloi ditën.

Sidomos për personat që kanë probleme serioze me gjumin, edhe pse dremitja nuk mund të zëvendësojë një gjumë të shëndetshëm të natës, megjithatë rekomandohet nga ekspertët si një mekanizëm që mund t’i ndihmojë ata të menaxhojnë më mirë ditën.

E njëjta gjë vlen edhe për ata që nuk kanë probleme me gjumin por kanë detyrime të tjera, p.sh. lexojnë shumë, luajnë sport profesional ose lëvizin shumë gjatë ditës. Një sy gjumë i shkurtër, edhe në makinë (përderisa dikush tjetër është duke vozitur padyshim) mund të jetë një mrekullibërës.

Por a ka problem nëse ky gjumë zgjat më shumë se 10 minuta? Kjo varet nga situata. Megjithatë, ekziston gjithmonë rreziku, nëse flemë më shumë se disa minuta, të zgjohemi më vështirë dhe me një nevojë edhe më të madhe për të fjetur sërish menjëherë. Kjo është arsyeja pse këshillohet që të kontrollojmë kohëzgjatjen e dremitjes, qoftë me një orë alarmi ose me një mënyrë tjetër zgjimi.

Sipas studiuesve, koha më e mirë e ditës për një dremitje të shkurtër është mesdita, pas ngrënies, sapo të fillojë tretja dhe trupi ka vërtet nevojë për pak pushim. Dhe pas disa orësh gjumë, procesi do t’i sigurojë përsëri një dozë të mirë energjie për të vazhduar ditën e tij dhe, nëse ai ndjen se ka nivele kaq të larta energjie.