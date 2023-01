Pse Horoskopi nis me shenjën e Dashit?

Me siguri e keni vënë re këtë dhe keni pyetur veten pse horoskopi fillon me Dashin që është shenja e vendasve midis marsit dhe prillit dhe jo me shenjën e vendasve të janarit. Pas kësaj zgjedhjeje qëndron një motivim i saktë astrologjik.

Vëzhgimi i parë nga astrologët është se Dashi është një shenjë zjarri. Zjarri është elementi mbizotërues i krijimit, është ai që shënoi fillimin e gjithçkaje.

Kur Zoti krijoi botën, gjëja e parë që bëri ishte të ndante dritën nga errësira. Zoti urdhëroi, “Le të ketë dritë” dhe krijoi Diellin, një yll të zjarrtë.

Zjarri gjithashtu shënon një pikë kthese në Odisea. Uliksi, i cili personifikon Diellin, arrin të dalë nga shpella e errët dhe e zymtë e Polifemit duke u hedhur mbi kurrizin e një Dashi. Që atëherë Dielli filloi të nderohej.

Dhe përsëri sipas Heraklitit, fillimi dhe fundi i çdo gjëje sanksionohet me zjarr. Zjarri jep jetë përmes nxehtësisë së diellit dhe zjarri merr jetë duke djegur gjithçka.

Toka është një planet i gjallë falë zjarrit. Sipas gjenezës, toka lindi nga zjarri dhe me anë të nxehtësisë së zjarrit do të zgjerohej, duke u zgjeruar do të bëhej ujë, i cili nga ana e tij i nxehtë nga zjarri do të avullonte duke gjeneruar ajër.

Dielli është zjarri qiellor, sepse është ai që e mban jetën ashtu si shpirti mban trupin. Së fundi, edhe shpirti ka një natyrë të zjarrtë.

Pra, nëse horoskopi fillon me një shenjë zjarri, arsyet janë të qarta dhe të shumëfishta. Por pse Dashi dhe jo një shenjë tjetër zjarri?

Arsyeja është se Dashi është sinonim i rinovimit.

21 Marsi përkon me ekuinoksin pranveror, stinë në të cilën po dëshmojmë një rilindje të natyrës.

21 Marsi është edhe data që përkoi me Vitin e Ri në lashtësi, veçanërisht për grekët dhe romakët.

Kalendari ynë me institucionin e muajve që fillon nga 1 janari pason vendosjen e kalendarit gregorian në fund të shekullit të 16-të. Astrologjia është një art shumë i lashtë.