Pse është e mjaftueshme larja e dhëmbëve një herë në ditë

Kur ndiheni të rraskapitur në fund të ditës, ka shumë mundësi që të harroni të lani dhëmbët herë pas here. Edhe pse larja e duhur e dhëmbëve është një hap thelbësor në parandalimin e kaviteteve dhe prishjes, shumë ekspertë dentarë thonë se larja e dhëmbëve vetëm një herë në ditë është e mjaftueshme për të mbajtur larg të gjitha këto probleme.

Nëse nuk i lani dhëmbët, gjëja më e keqe që mund të ndodhë është sëmundja e mishrave të dhëmbëve, pasi bakteret do të ushqehen me copat e ushqimit të ngecur mes dhëmbëve tuaj. Por shumë dentistë besojnë se nëse i lani tërësisht dhëmbët një herë në ditë, do të prishni bakteret e dëmshme përpara se të dëmtojnë mishrat e dhëmbëve. Pllaka që shkakton sëmundjen e mishrave të dhëmbëve kërkon të paktën 24 orë për t’u zhvilluar dhe larja me furçë një herë në ditë mund të jetë e mjaftueshme.

Ju mund të mendoni se përdorimi i një furçe me fije të forta do t’ju ndihmojë të lani dhëmbët në mënyrë më efektive dhe t’i bëni ata të duken më të bardhë, por në fakt funksionon anasjelltas. Larja e dhëmbëve me një furçë dhëmbësh të fortë ose edhe me fije mesatare mund të dëmtojë shtresën e jashtme të dhëmbëve tuaj dhe t’i bëjë ata më të prirur ndaj njollave.

Ndërsa larja e duhur e dhëmbëve është thelbësore për shëndetin tuaj oral, bërja e saj shumë shpesh mund të bëjë në fakt të kundërtën. Kur i lani shumë dhëmbët, kjo i bën ata të prekshëm ndaj prishjes dhe kaviteteve dhe dëmton smaltin tuaj të dhëmbëve./albeu.com