Pse duhet të konsumoni ujë me limon? Ja përfitimet shëndetësore që sjell

Mënyra se si e nisim ditën tonë është mjaft e rëndësishme për mënyrën se si vazhdon dita jonë.

Trupi ynë është i përbërë nga organe dhe inde, të cilat zgjohen të dehidratuara dhe në nevojë të dëshpëruar për ujë, në mënyrë që të largojnë toksinat dhe të ripërtërijnë qelizat tona. Për ta bërë këtë gjë, nuk duhet të shohim përtej një gote me ujë të ngrohtë dhe limon për ta nisur ditën në mënyrën e duhur.

Receta e përgatitjes është e thjeshtë. Shtrydhni një gjysmë kokrre limoni në një gotë me ujë të vakët. Uji i ngrohtë në mëngjes ka rëndësi, sepse ndihmon në zgjimin e gjithë trupit, ndërkohë që uji i ftohtë mund t’i dëmtojë organet tona. Përgjatë pjesës tjetër të ditës mund ta konsumoni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë, ose të ftohtë, sipas preferencave tuaja.

Shumica prej nesh nuk marrin mjaftueshëm ujë përgjatë ditës dhe uji është i rëndësishëm, pasi përbën 60% të peshës sonë trupore. Shtimi i limonit në ujë do të thotë marrje edhe e vitaminës C, hekurit, kalciumit, kaliumit dhe fibrave të pektinës. Për të mos harruar janë edhe përbërësit antibakterialë, të cilët ndihmojnë në mbajtjen të shëndetshme të organizmit.

Shumë njerëz e përdorin ujin me limon edhe si një zëvendësues të kafesë, ndaj, nëse po përpiqesh t’i largohesh sadopak kafeinës, uji i ngrohtë me limon mund të të ndihmojë në këtë proces. Më poshtë do të lexoni 20 arsyet se pse duhet të pini rregullisht ujë me limon përgjatë ditës:

Reduktohet risku për infarkt në zemër, sipas Shoqatës Amerikane të Zemrës.

Pastron lëkurën dhe redukton shenjat e plakjes, duke përfshirë edhe eliminimin e rrudhave.

Vepron si detoksifikues dhe sipas një studimi, uji me limon ka aftësinë të kryejë gjithë funksionet e mëlçisë.

Përmirëson humorin dhe ekuilibron emocionet.

Balancon nivelet e pH-it në trup.

Përmirëson shenjat e inflamacionit dhe vepron si një reduktues i dhimbjes së lehtë.

Ndihmon në shërimin nga dhimbja e kokës.

Lehtëson diskomfortin si pasojë e konstipacionit (kapsllëkut).

Shton oreksin dhe kontribuon në shtimin në peshë, në rast se jeni nënpeshë.

Përmirëson aromën e frymës suaj.

Qetëson dhe rregullon aparatin respirator.

Lehtëson infeksionet e traktit urinar.

Parandalon dehidratimin dhe lodhjen e veshkave.

Rregullon metabolizmin tuaj.

Parandalon lodhjen e trurit në punë, apo në shkollë.

Forcon sistemin tuaj imun.

Redukton prodhimin e mukusit në rrugët e ajrit.

Pastron organet e brendshme dhe i ndihmon ato të funksionojnë në mënyrë optimal.