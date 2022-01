Pse duhet të filloni të hani çokollatë për mëngjes

Çokollata është përdorur që nga kohërat e lashta për të trajtuar shumë probleme shëndetësore dhe ka rezultuar se është një pasuri e pazëvendësueshme për çdo dietë. Pra, nëse doni të hani çokollatë çdo ditë, veçanërisht për mëngjes, tani keni një justifikim, ose 7.

1. Përmirëson fuqinë e trurit tuaj

Njerëzit që hanë çokollatë të zezë të paktën një herë në javë kanë tendencë të performojnë më mirë në teste të ndryshme mendore dhe të kujtesës, zbuloi një studim. Flavanolet në kakao rrisin rrjedhjen e gjakut në tru dhe grumbullohen në pjesë të trurit që janë përgjegjëse për të mësuarit dhe kujtesën.

2. Qetëson dëshirat tuaja

Ngrënia e çokollatës duket si mënyra e fundit për të humbur peshë, por një copë në mëngjes mund të zvogëlojë zakonet e këqija të të ngrënit duke qetësuar dëshirat tuaja për pjesën tjetër të ditës. Ndihmon në rregullimin e oreksit tuaj dhe zvogëlon rrezikun e mbingrënies. Hulumtimet kanë treguar se një mëngjes me kalori të lartë që përfshin çokollatë ndihmon në uljen e kalorive gjatë gjithë ditës.

3. Është një përforcues natyral i humorit.

Mëngjeset mund të jenë të vështira dhe është më mirë të vendosni veten në humorin e duhur në fillim të ditës. Çokollata mund të përmirësojë disponimin tuaj dhe të nxisë ndjenja pozitive. Ngrënia e çokollatës stimulon prodhimin e endorfinës dhe ndërvepron me kimikatet tona të tjera “të ndjeheni mirë”, serotoninën dhe dopaminën. Çokollata shquhet edhe për efektin e saj anti-depresiv.

4. Është e mirë për shëndetin tuaj

Rezulton se njerëzit që hanë më shumë çokollatë në ditë kanë një rrezik më të ulët të sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru. Ngrënia e çokollatës së zezë është një stërvitje e shkëlqyer për zemrën: ul presionin e gjakut dhe ndihmon enët e gjakut të relaksohen falë oksidit nitrik të prodhuar nga flavonoidet.

5. Ju ndihmon të kaloni në modalitetin e punës

Ashtu si kokrrat e kafesë dhe çaji, kakaoja përmban kafeinë. Sasia mund të ndryshojë, por si rregull, çokollata më e errët ka më shumë kafeinë në të, ndërsa çokollata e bardhë nuk ka asnjë. Dhe si ushqimet e tjera me kafeinë, çokollata ju bën më vigjilentë dhe të zgjuar. Një tjetër kimikat nga kakao është teobromina. I jep çokollatës shijen e hidhur dhe rrit nivelin tuaj të energjisë, pikërisht atë që ju nevojitet në mëngjes.

6. Është ushqyese dhe mbështet sistemin tonë imunitar

Mbi të gjitha përfitimet e tjera, çokollata është e mbushur me lëndë ushqyese. Çdo copë çokollatë e zezë me 70% përmban antioksidantë (madje më shumë se çaji jeshil!), kalcium, bakër, kalium dhe magnez. Flavanolet do të ndihmojnë në luftimin e dëmtimit të qelizave të shkaktuara nga oksidantët ndaj të cilëve jemi të ekspozuar në baza ditore: gjëra të tilla si tymi i cigares, ndotja e ajrit dhe alkooli. Pra, mbroni veten me kakao përpara se të dilni nga shtëpia.

7. Do t’ju ndihmojë në stërvitjen tuaj në mëngjes

Çokollata e zezë rrit nivelet e oksidit nitrik dhe siguron rikuperim dhe rritje më të mirë të muskujve, gjë që e bën një ide të mirë të shtoni pak çokollatë të zezë ose kakao në vaktin tuaj të mëngjesit para ose pas stërvitjes.