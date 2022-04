Pse Benzema mban një fashë në krahun e djathtë prej vitesh? E vërteta shumë e dhimbshme e “makinerisë së golit” të Realit

Karim Benzema shënoi dy gola në humbjen 4:3 të Real Madridit nga Manchester City në ndeshjen e parë gjysmëfinale të Champions League dhe një detaj, tërhoqi shumë vëmendje.

Tifozët janë mësuar ta shohin Benzemën duke veshur një fashë në krahun e djathtë dhe këtë sezon ai e tregoi dorën e djathtë sa herë që shënoi.

Ai po përballet me dhimbje të rënda gjatë gjithë kohës në heshtje të plotë. Gjithçka filloi më 13 janar 2019, kur Reali mposhti Betisin 2:1.

Ai përpëlitej nga dhimbja pasi Mark Bartra rrëshqiti, por problemi nuk ishte me këmbën, gjurin apo kyçin e këmbës. Fillimisht askush nuk e kuptoi pse Benzema ishte kaq keq, dhe më pas u konstatua se ai ra në gishtin e vogël dhe se ai u thye.

Mjekët e kanë njoftuar se duhet të operohet dhe për këtë duhet të mungojë në terren, por ai ka refuzuar. Në atë moment klubi Los Blancos është në proces rikuperimi nga largimi i Cristiano Ronaldos dhe ishin vetëm të pestat në tabelë.

Francezi me origjinë afrikano-veriore vendosi të rrezikojë, ndaj ndeshjen e parë kundër Sevillas e luajti për herë të parë me një fashë dhe një fashë speciale që kushton 40 euro. Që nga ai moment, ai vazhdimisht luante me këtë fashë, kryesisht për të mbrojtur gishtin në rast të rënies (ndërkohë kocka është rritur në mënyrë të panatyrshme, kështu që ai ka një gungë në gisht), por edhe për ta bërë atë më pak të dhimbshëm gjatë lojës.

Që nga ndeshja me Betisin, Benzema ka shënuar 116 nga 320 gola në fanellën e Real Madridit. /albeu.com/